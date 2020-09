En agosto, la economía cayó 13,2%

En julio se registró una mejora por tercer mes consecutivo en términos desestacionalizados, aunque el ritmo se desaceleró (había subido 9,5% en mayo y 7,5% en junio). La tendencia, según estimaciones privadas, continuará durante agosto. Es que según Orlando Ferreres, el nivel de actividad registró el mes pasado una caída del 8,5% anual, con una expansión de 1,6% mensual.

En tanto, según el informe del Instituto del Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, el mes pasado la economía se contrajo 9,3% interanual y reflejó una recuperación del 0,6% con respecto a julio. “La dinámica refleja una caída generalizada de casi todos los componentes del Índice Mensual de Actividad, con la excepción de los préstamos comerciales. En particular, se destacan por su magnitud las caídas cantidades importadas (-19%), las ventas minoristas (-18%) y la demanda de energía eléctrica no residencial (-16%). No obstante, se destaca una desaceleración en las caídas de casi todos los componentes respecto al mes pasado”, señaló la firma.