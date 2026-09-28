En agosto, los argentinos compraron más dólares que los que generaron cuatro sectores clave de la economía

Pese al superávit reportado por el BCRA, la demanda minorista de divisas volvió a absorber la mayor parte de los dólares generados por la economía real, evidenciando la persistencia de la cobertura en moneda extranjera. Los detalles, en la nota.

Ahorro en dólares: Las personas físicas sostuvieron la compra de divisas como refugio de valor, priorizando la cobertura frente al peso.

Las cuentas externas pueden cotizar en verde, aunque persiste la desconfianza de fondo. Pese a que el BCRA reportó un superávit cambiario de u$s806 millones en agosto , las cifras oficiales del mercado minorista muestran la persistencia de la brecha de confianza: las personas físicas sostienen la compra de dólares como refugio de valor para sus ahorros , priorizando la cobertura frente al peso a pesar del deterioro del poder de compra real.

El superávit destacado en el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario publicado por el BCRA respondió principalmente a los ingresos netos del rubro "Bienes", que alcanzaron los u$s3.176 millones. Este superávit comercial fue amortiguado de forma parcial por los egresos netos registrados en "Ingreso primario" (u$s1.651 millones), "Servicios" (u$s712 millones) e "Ingreso secundario" (u$s7 millones).

Por otro lado, la cuenta financiera operó en terreno negativo y absorbió parte del superávit corriente . Durante agosto, la salida neta de divisas liderada por el sector privado no financiero ( u$s1.780 millones ) y la banca comercial ( u$s440 millones ) dejó un saldo deficitario de u$s1.061 millones , el cual no logró ser compensado en su totalidad por los ingresos del Sector Público y el Banco Central ( u$s622 millones) .

Sin embargo, continúa llamando la atención la persistencia y el nivel de compra bruta de dólares de las personas , aunque fue menor a la de julio, cuando había sumado u$s3.319 millones, el valor más elevado de 2026 y el mayor desde octubre de 2025, cuando los argentinos habían comprado u$s4.731 millones tras haber comprado otros u$s5.130 millones a lo largo de septiembre, récord que se disparó a raíz del amplio triunfo del kirchnerismo en las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, el 7 de ese mes.

El BCRA reportó un superávit de u$s806 millones en agosto, impulsado por ingresos netos del rubro "Bienes".

La victoria electoral en las elecciones legislativas nacionales de octubre de la administración libertaria dio un respiro inicial al mercado cambiario pero no frenó el impulso comprador del público. Tras el respaldo político en las urnas, las compras minoristas de dólares perforaron la volatilidad del período electoral pero mantuvieron un piso elevado durante 2026 , sin bajar de u$s2.100 millones mensuales .

En ese marco, entre enero y agosto de 2026, la demanda privada acumuló u$s20.898 millones, elevando la cifra de los últimos 12 meses a un récord de u$s36.989 millones.

Ahorro en dólares: Las personas físicas sostuvieron la compra de divisas como refugio de valor, priorizando la cobertura frente al peso. Depositphotos

Más aún, desde la eliminación de las restricciones cambiarias en abril de 2026, los argentinos compraron u$s47.290 millones en términos brutos. Si a esta cifra se le suman las transferencias de moneda extranjera sin finalidad declarada realizadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado asciende a u$s51.644 millones. En ese mismo período, las personas vendieron u$s6.947 millones, lo que dejó una demanda neta final de u$s40.343 millones.

Durante el mes pasado, 1,7 millones de personas físicas realizaron compras brutas de billetes por un total de u$s 2.853 millones, mientras que unas 734.000 personas vendieron u$s390 millones. Asimismo, se registraron egresos netos por transferencias de divisas sin un fin específico por un monto de u$s469 millones.

Oferta y demanda

La compra por parte de particulares gana importancia al compararse con el aporte de dólares de los sectores superavitarios, aquellos que aportan más dólares y sostienen la política cambiaria del gobierno, incluido el precio y el nivel de compra de reservas por parte del Banco Central.

La fuerza que motorizó la generación de divisas de la economía fue absorbida en su totalidad por el mercado minorista. Durante agosto, los cuatro sectores clave en la entrada de dólares: Energía (u$s1.023 millones), Alimentos (u$s720 millones), Minería (u$s675 millones) e Informática (u$S347 millones), sumaron un aporte neto de u$s2.765 millones. Cabe subrayar que esta cifra quedó casi u$s100 millones por debajo de los u$s2.853 millones que volcaron los particulares a la compra de billetes.

Los cuatro sectores clave de exportación sumaron u$s2.765 millones, cifra inferior a la demanda particular de billetes. Imagen elaborada con IA

Únicamente el sector de "Oleaginosas y Cereales" generó un volumen de divisas mayor (u$s2.933 millones) al demandado por los particulares para fines de atesoramiento.