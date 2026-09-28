Cedears: las 24 acciones que pagan dividendos en dólares durante octubre + Agregar ámbito en









Los dividendos de Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asignan a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones.

Los dividendos de Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Depositphotos

Algunas de las principales empresas del mundo vuelven a repartir dividendos en octubre, correspondientes al cuarto trimestre de 2026, y traen novedades para los inversores locales, que apuestan a la estabilidad que ofrecen sus Cedears (Certificados de Depósito Argentinos).

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Estos instrumentos, que replican la cotización de las acciones de grandes compañías y ETFs -y operan en el exterior-, se adquieren en pesos y se encuentran atados al dólar contado con liquidación (CCL), lo que permite a los inversores cubrirse ante un eventual salto cambiario.

No obstante, solo algunos Cedears equivalen exactamente a una acción, ya que estos están pensados para que su cotización pueda ser accesible a todo tipo de inversores en la Argentina y así universalizar el acceso a activos extranjeros. Asimismo, este ratio no es un valor fijo y puede cambiar según la evolución del activo original, en un proceso conocido como "split".

Por otra parte, los dividendos son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Los inversores recibirán estos dividendos si compraron sus Cedears previamente.

Los dividendos de Cedears son la parte de los beneficios corporativos que no se reinvierten sino que se asigna a los accionistas, ya sea en forma de efectivo o de acciones. Depositphotos ¿Cuáles son los Cedears que pagan dividendos en octubre? Estos son los Cedears que pagarán dividendos en dólares en octubre:

Jueves 1 de octubre Coca-Cola (KO): u$s0,53 por acción ( 5 Cedears ).

por acción ( ). NVIDIA (NVDA): u$s0,25 por acción ( 24 Cedears ).

por acción ( ). Nike (NKE): u$s0,41 por acción (12 Cedears). Viernes 2 de octubre Kimberly-Clark (KMB): u$s1,28 por acción (6 Cedears). Miércoles 7 de octubre Merck & Co. (MRK): u$s0,85 por acción ( 5 Cedears ).

por acción ( ). HP Inc. (HPQ): u$s0,30 por acción (1 CEDEAR). Jueves 8 de octubre Taiwan Semiconductor (TSM): u$s1,11 por acción ( 9 Cedears ).

por acción ( ). Salesforce (CRM): u$s0,44 por acción (18 Cedears). Viernes 9 de octubre Altria (MO): u$s1,11 por acción (4 Cedears). Miércoles 14 de octubre Mondelez (MDLZ): u$s0,52 por acción (15 Cedears). Jueves 15 de octubre Occidental Petroleum (OXY): u$s0,28 por acción (5 Cedears). Viernes 16 de octubre Medtronic (MDT): u$s0,72 por acción (4 Cedears). Miércoles 21 de octubre Cisco Systems (CSCO): u$s0,42 por acción (5 Cedears). Viernes 23 de octubre Oracle (ORCL): u$s0,50 por acción (3 Cedears). Lunes 26 de octubre Philip Morris (PM): u$s1,60 por acción ( 18 Cedears ).

por acción ( ). GE Aerospace (GE): u$s0,47 por acción ( 8 Cedears ).

por acción ( ). Bank of America (BA.C): u$s0,37 por acción (4 Cedears). Jueves 29 de octubre Marvell Technology (MRVL): u$s0,06 por acción (14 Cedears). Sábado 31 de octubre JPMorgan (JPM): u$s1,65 por acción (15 Cedears).

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