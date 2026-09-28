"Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos": el significado del Lema de la 52ª Peregrinación a Luján

La Peregrinación Juvenil a Luján invita a vivir el camino como una experiencia de encuentro, unidad y fraternidad. Será el 3 y 4 de octubre.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján tendrá como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y reunirá a miles de fieles durante el primer fin de semana de octubre.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026 bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” . La consigna fue presentada por la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular de Buenos Aires como eje espiritual de una nueva edición de la tradicional caminata hacia el Santuario.

La propuesta de este año pone el foco en la comunión, el reencuentro y la fraternidad . La organización plantea que el camino hacia Luján permite dejar de lado las diferencias para reconocerse como hijos de una misma Madre y compartir las intenciones, agradecimientos y pedidos que cada peregrino lleva consigo.

La frase elegida para 2026 propone entender la peregrinación como mucho más que una caminata. El “abrazo” de la Virgen de Luján aparece como una imagen de protección y encuentro, mientras que la palabra “hermanos” pone en primer plano la idea de una comunidad que comparte un mismo camino.

Desde el Santuario explicaron que el lema funciona como una invitación al reencuentro y la unidad , con el diálogo como uno de los elementos centrales. La experiencia de caminar junto a otros busca que el esfuerzo individual se transforme también en una experiencia comunitaria.

La consigna también se relaciona con una característica histórica de la peregrinación: personas de distintas edades, procedencias y realidades se encuentran durante el trayecto hacia la Basílica. Este año, la organización vuelve a proponer que cada peregrino pueda reconocerse en el otro y compartir el camino .

La historia detrás del lema de la 52ª Peregrinación Juvenil

La Peregrinación Juvenil a Luján tiene sus raíces en 1975, cuando un grupo de jóvenes comenzó a caminar desde Liniers hasta el Santuario bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”. Con el paso de los años, aquella iniciativa se convirtió en una de las principales expresiones de fe popular del país.

La edición 2026 conserva ese espíritu de encuentro y oración, aunque incorpora una consigna centrada especialmente en la fraternidad y la comunión. La estampa y los materiales oficiales fueron difundidos como parte de la preparación espiritual para la caminata.

Este año, además, la peregrinación se desarrollará en la antesala de la llegada del papa León XIV a Luján, prevista para unas semanas después. La ciudad espera una importante llegada de fieles y se prepara con un operativo que contempla puestos sanitarios y de asistencia a lo largo de los aproximadamente 60 kilómetros del trayecto.

Télam

Canción oficial de la peregrinación: letra y mensaje para los fieles

La 52ª Peregrinación también tiene su canción oficial, “Madre en tu abrazo”, con letra y música de Alfo Urrutia. La canción fue presentada como parte de la propuesta musical que acompañará a los peregrinos durante esta edición.

El mensaje de la canción retoma directamente el lema de este año y desarrolla sus principales conceptos: caminar junto a María, ponerse al servicio de los demás, pedir por quienes sufren y construir una comunidad unida. También aparecen referencias a la misericordia, las familias y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan distintas dificultades.

La letra propone así una continuidad entre la consigna y la experiencia concreta de la peregrinación. El mensaje no se limita al recorrido físico hacia Luján, sino que plantea el camino como una oportunidad para despertar, ayudar, compartir y reconocerse como hermanos. La canción oficial puede escucharse en el canal del artista que la compuso.

Cómo llevar las intenciones y rezos de la comunidad hacia la Virgen de Luján

Cada peregrino llega al camino con una intención diferente: agradecimientos, pedidos, promesas, oraciones o personas por las que quiere rezar. La organización de la peregrinación destaca que no existe un único motivo para caminar y que cada persona lleva en su corazón aquello que desea poner a los pies de la Virgen.

Durante el recorrido, los organizadores recomiendan reservar momentos para rezar, pensar en las intenciones personales y comunitarias y caminar en silencio. También proponen llevar una pequeña vela como símbolo de esas intenciones y encenderla durante la madrugada del domingo, como parte de una tradición que acompaña a los peregrinos.

La peregrinación es libre y gratuita y no requiere inscripción para quienes quieran realizarla. La organización cuenta además con miles de voluntarios y puestos de apoyo y sanitarios a lo largo del trayecto. Para 2026, la imagen peregrina partirá el sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, rumbo a la Basílica de Luján.