A través de un decreto, el Poder Ejecutivo declaró de interés nacional la visita del Papa y creó una unidad especial para coordinar su organización. El pontífice permanecerá en la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

El Ejecutivo formalizó el feriado por la visita del Papa. Conocé qué días no habrá actividad y a qué distritos alcanza la medida.

El Gobierno formalizó este lunes el feriado nacional del 9 de noviembre con motivo de la visita del papa León XIV y dispuso la creación de una unidad especial temporaria encargada de planificar el operativo, mediante el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial .

El Sumo Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, y su agenda incluye la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y Luján.

"Decláranse de interés nacional la visita oficial a la Argentina de su santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita" , establece la norma. Además, fija como feriado nacional el lunes 9 de noviembre, mientras que el martes 10 será feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires .

El decreto también crea una unidad en el ámbito de la Jefatura de Gabinete , que tendrá a su cargo planificar, coordinar, articular y conducir las acciones necesarias para concretar la visita y cumplir con las obligaciones que se desprendan de ella.

La medida ya había sido anticipada por el Gobierno días atrás. En ese momento, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , confirmó el feriado nacional del lunes y explicó que el martes y el miércoles regirán asuetos limitados a cada una de las jurisdicciones involucradas: la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que el feriado permitirá que la disposición alcance a los organismos, dependencias y actividades de jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios. De ese modo, se busca facilitar la aplicación coordinada de las medidas de organización, seguridad y ordenamiento previstas para la visita, sin extender sus efectos a zonas que no se ven afectadas.

La estadía de León XIV se prolongará durante cuatro días e incluirá actividades institucionales, pastorales y religiosas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

La agenda del Papa en el país

El Papa aterrizará el domingo 8 a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Media hora después visitará el Monumento General San Martín y a las 17.20 será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde a las 17.50 mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. La jornada cerrará a las 18.30 con una visita al Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzará a las 9.15 con una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y a las 11.30 encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con sindicalistas y referentes de movimientos sociales en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. A las 18.45 celebrará las vísperas, la oración de la tarde, junto al episcopado y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, y a las 19.45 compartirá una cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

El martes 10 partirá a las 7.30 hacia Córdoba, donde a las 10 oficiará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15.15 se encontrará con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y luego regresará a Buenos Aires, adonde llegará a las 18.10. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10 celebrará misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida será a las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, desde donde a las 14 volará rumbo a Lima, Perú.

En paralelo, el Gobierno porteño anticipó que habrá cortes de tránsito y una zona de exclusión alrededor del Papa, que se extenderá desde el Monumento de los Españoles hasta la avenida Udaondo. La avenida del Libertador permanecerá cerrada el lunes 9 y el martes 10, jornadas en las que se desarrollarán los operativos de la misa central y del encuentro con los jóvenes.

Feriado por la llegada de León XIV: qué pasará con las escuelas, bancos y la administración pública

La confirmación del feriado nacional por la visita del papa León XIV comenzó a definir el esquema de funcionamiento para las escuelas, los bancos, la administración pública y el sector privado durante su paso por la Argentina, previsto del 8 al 11 de noviembre.

Con el anuncio oficial de la jornada nacional y la posibilidad de que se sumen asuetos provinciales, las distintas jurisdicciones avanzan en la organización operativa para garantizar tanto la movilidad de los fieles como la actividad habitual en las fechas involucradas.