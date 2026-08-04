En cuánto queda el Salario Mínimo Vital y Móvil de agosto 2026

El Gobierno nacional fijó el nuevo valor para trabajadores mensualizados y jornalizados, con una suba respecto del monto vigente durante julio.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se actualizó en agosto 2026. El nuevo valor fue establecido por el Gobierno nacional dentro del esquema de aumentos dispuesto para este año y representa una suba de $4.200 respecto del monto vigente en julio para los mensualizados.

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La cifra funciona como el piso salarial que debe recibir un trabajador registrado por una jornada legal completa y, además, es utilizado como referencia para distintos cálculos vinculados con prestaciones sociales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y otros beneficios.

El SMVM está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo y establece el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador registrado que cumple con la jornada legal completa. Su monto se actualiza según el esquema de incrementos detallado en Resolución 9/2025 , publicada en el Boletín Oficial.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno nacional, el salario mínimo para los trabajadores mensualizados será de $376.600 en agosto 2026 . La suba implica un aumento de $4.200 en comparación con julio, cuando se fijó en $372.400.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor mínimo por hora pasó de $1.862 a $1.883 .

La medida se tomó luego de que el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil no alcanzara un acuerdo entre representantes sindicales, empresarios y el Estado durante la reunión realizada en diciembre del año anterior.

¿Impacta el salario mínimo en las prestaciones de ANSES?

El SMVM puede tener incidencia en algunos beneficios administrados por ANSES. Su valor se utiliza como referencia para definir determinados límites de ingresos, requisitos de acceso y cálculos relacionados con prestaciones, becas y otras ayudas estatales.

Sin embargo, no todos los programas de la entidad se actualizan automáticamente en función del salario mínimo.

Por ejemplo, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares aumentan según la fórmula de movilidad detallada en el Decreto 274/24. Esta toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento proporcional a este dato.

Para agosto 2026, los valores informados por el organismo quedaron de la siguiente manera: