China incrementó sus compras de carne y podría abrirse una oportunidad para la Argentina

Con el incremento de importaciones del mercado chino, el inminente agotamiento del cupo asignado a Brasil podría desencadenar cambios de gran relevancia para el resto de los países exportadores, entre ellos la Argentina.

El marcado aumento en las compras de carne vacuna por parte del mercado chino a lo largo de la primera mitad de 2026 plantea un panorama de marcada volatilidad en el comercio global, y de oportunidad para la Argentina. El inminente agotamiento del cupo asignado a Brasil podría desencadenar cambios de gran relevancia para el resto de los países exportadores , entre ellos la Argentina.

Cifras oficiales de la Administración General de Aduanas chinas reflejan que el país adquirió 1,53 millones de toneladas de carne bovina en el primer semestre, marcando una suba del 17,5% en comparación con el mismo lapso de 2025. Este acelerado nivel de adquisición sobrepasa el tope anual estipulado por Beijing bajo el régimen de cuotas de salvaguardia, fijado para este período en 2,69 millones de toneladas, un margen inferior a las 2,80 millones de toneladas ingresadas el año previo.

Según un informe de María Julia Aiassa, especialista de la bolsa ganadera Rosgan, luego de un arranque de año sumamente activo, los pedidos chinos mostraron cierta desaceleración entre marzo y mayo, aunque en junio volvieron a acelerarse con importaciones de 246.000 toneladas, un 19% más que el mes anterior.

Aiassa indicó que todavía falta ver con detalle si esta recuperación señala el principio de una fase con mayor demanda o si se trata de un fenómeno coyuntural impulsado por la cercana saturación de la cuota asignada a Brasil.

Ante este panorama, el informe alerta que la brecha existente entre el volumen de ingresos y la cuota tope anual proyecta un par de alternativas para el segundo semestre: un brusco freno en las adquisiciones al exterior o bien una saturación anticipada de la cuota general , lo que generaría un déficit de oferta, aumentos en los valores y eventuales ajustes en las reglas del intercambio comercial.

Brasil y Australia destacan como los proveedores que han utilizado en mayor medida sus límites de exportación. Australia ya completó el total de las 205.000 toneladas asignadas para 2026, mientras que Brasil, con un cupo de 1.106.000 toneladas, había ejecutado al cierre del primer semestre 872.214 toneladas, equivalente al 80% del total. Este veloz ritmo impulsó al gobierno chino a lanzar una advertencia formal respecto del acelerado agotamiento del cupo brasileño.

El caso argentino

Por el contrario, la Argentina registra un ritmo de embarques moderado en relación con su cupo anual de 511.000 toneladas. En el primer semestre, los envíos argentinos al mercado chino alcanzaron las 239.500 toneladas, lo que representa un aumento del 12% frente al mismo lapso de 2025. Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos, en cambio, muestran un uso inferior al esperado de sus respectivas cuotas, siendo este último el caso más extremo, con exportaciones prácticamente nulas hacia ese destino.

Argentina mantiene un ritmo moderado de exportaciones para aprovechar el mercado.

La situación de Argentina contrasta con la de Brasil y Australia. Mientras estos dos países optaron por saturar rápidamente el mercado chino con la expectativa de lograr una ampliación de cuotas o flexibilizaciones, Argentina apostó por un ritmo más moderado de exportaciones, esperando que el agotamiento anticipado de los cupos de sus competidores fortaleciera los precios durante la segunda mitad del año y mejorara su posicionamiento dentro del mercado chino.

Varias plantas brasileñas comenzaron a reducir o incluso suspender la producción destinada al mercado chino, para evitar embarques que queden alcanzados por aranceles de hasta el 67%. Eso deja espacio disponible en el mercado que Argentina podría aprovechar con el cupo que aún tiene disponible.