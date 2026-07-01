Reforma laboral: cómo leer los nuevos recibos de sueldo, punto por punto

El comprobante se organiza en cuatro bloques e incorpora el detalle de los aportes, contribuciones y deducciones, junto con el salario bruto y el neto final.

Los usuarios pueden consultar y descargar recibos de haberes de forma online desde el sitio "Mi ANSES".

Dentro de la reforma laboral reglamentada por el Gobierno nacional , se oficializó un nuevo formato de recibo de sueldo que comenzará a aplicarse en el empleo formal.

La medida introduce un esquema más transparente , en el que incorpora información más detallada sobre los costos asociados a cada puesto de trabajo. Esto incluye conceptos como la remuneración bruta , las deducciones , los aportes y contribuciones, así como el salario neto efectivamente percibido por el trabajador. A continuación, conocé los detalles.

El nuevo recibo de sueldo deberá presentar de manera diferenciada y ordenada todos los conceptos económicos involucrados en una relación laboral.

Los titulares tienen que podes identificar qué parte corresponde al salario del trabajador y qué montos son afrontados por el empleador como consecuencia de las obligaciones legales vigentes.

"Ahora el recibo de sueldo, va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador, recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible ", detalló una publicación en X (ex Twitter), del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

NUEVO RECIBO DE SUELDO. Un capítulo aparte merece el sinceramiento de la información incorporada por la Ley de Modernización Laboral 27.802 en el recibo de sueldo. Durante años se “carancheó” la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho bla bla… pic.twitter.com/Ywn9CK25DR — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 1, 2026

El esquema estará estructurado en cuatro bloques. En primer lugar, deberá incluir los datos identificatorios del trabajador y del empleador, como nombre y apellido, CUIL, categoría laboral, convenio colectivo aplicable y período liquidado.

El segundo apartado incorpora el costo laboral total asumido por la empresa. Se tendrán que detallar las contribuciones patronales y otros conceptos que habitualmente no forman parte del salario percibido por el trabajador, pero que representan un gasto directo para el empleador.

Entre ellos pueden aparecer las contribuciones destinadas a la obra social, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

"Se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino, incluyendo así por primera vez un sinceramiento total de los costos que se destinan no sólo a los organismos nacionales de la seguridad social, sino a los sindicatos, federaciones, entes o cualquier otro tipo de persona jurídica que reciba dinero del trabajador", explicó el funcionario.

TDF

El tercero contendrá el detalle de la remuneración bruta del trabajador, donde se desglosan todos los conceptos salariales del trabajador. Esto incluye el sueldo básico, la antigüedad, horas extras, bonos u otros adicionales.

Al final, el recibo deberá mostrar de manera clara el salario neto, es decir, el monto final que efectivamente percibe el trabajador luego de los descuentos correspondientes.

"En el último espacio, se agrega una descomposición gráfica y total de la cuña fiscal y sindical. Se expone de forma incontrastable todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. Con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo", describió Sturzenegger.

La normativa promueve la utilización de herramientas digitales para la emisión, conservación y consulta de esta documentación, facilitando su acceso y reduciendo el uso de soportes físicos.

"La imagen muestra cómo deberá ser el formato a usar en los nuevos recibos. Para el trabajador es una manera de saber que es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario", concluyó el ministro.

Cómo acceder a los recibos de sueldo digitales de ANSES

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de ANSES pueden consultar y descargar sus recibos de sueldo de manera online, sin necesidad de acercarse a una oficina del organismo.

Ingresá al sitio web o la app para dispositivos móviles "Mi ANSES" Inicia sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social Dirígete a la sección "Jubilaciones y Pensiones" y elegí la opción "Consultar recibos de haberes" para visualizar el más reciente. Recordá que podes descargar el comprobante o enviarlo por correo electrónico para guardarlo en otro dispositivo o imprimirlo posteriormente.

Este incluye un detalle de todos los conceptos que integran el haber. Entre ellos, se encuentran la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), los importes derivados de la Reparación Histórica, el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y los distintos bonos que eventualmente otorgue el Gobierno nacional.

Además, el documento detalla los descuentos aplicados sobre el haber, como deducciones por obra social, mutuales, cooperativas, cuotas de moratoria, aportes sobre el aguinaldo o retenciones por Impuesto a las Ganancias cuando corresponda.

La plataforma también conserva un historial de recibos desde 2021 en adelante que puede ser consultado en cualquier momento. Para facilitar la tarea, el sistema incorporó un buscador para localizarlos según el período deseado.