Franco Mastantuono no vuelve a River: el club de Italia al que se iría a préstamo + Agregar ámbito en









El talentoso zurdo continuaría su carrera en un club italiano por decisión del Real Madrid, que prefiere que siga los pasos de Nico Paz antes de regresar al fútbol argentino.

Mastantuono no vuelve a River: el club de Italia al que se iría a préstamo

El Real Madrid está a punto de definir el futuro de Franco Mastantuono, mientras el joven futbolista argentino volvió a ausentarse a los entrenamientos en Valdebebas. El oriundo de Azul no tiene ninguna molestia y el motivo es que tan solo que espera a que se concrete su marcha a la Fiorentina de Italia.

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Mastantunono aceptó el ofrecimiento del conjunto de Firenze y ambos clubes están definiendo los detalles del préstamo. El mismo sería por una temporada, sin opción de compra.

De esta manera, "Mastan" no regresará a River, a pesar de la gran expectativa que se había generado con la vuelta de la última gran joya de las inferiores del "Millonario".

El propio Eduardo Coudet lo había llamado para seducirlo, pero el Real Madrid no aceptó que regrese a Sudamerica luego de hacer una erogación tan grande por él, que los números totales (con impuestos incluidos) alcanzaron los 60 millones de euros.

De esta manera, Mastantuono tomará el mismo rumbo que Nico Paz y emprenderá rumbo a la Serie A de Italia para convertirse en figura de su nuevo equipo y relanzar su carrera.

El argentino había participado en la pretemporada del conjunto "Merengue" y convirtió un gol en la victoria por 4-1 sobre Leganés, pero su encaje en el equipo de José Mourinho quedó destacartado. Mastantuono jugó un total de 35 partidos en su primera temporada en el máximo campeón de España, con un saldo de 3 goles y una asistencia. Comenzó como titular bajo las órdenes de Xabi Alonso, pero una pubalgia y el despido del entrenador en enero generaron que perdiera terreno en la Casa Blanca.