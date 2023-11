En sus primeros meses, el próximo gobierno enfrentará vencimientos por u$s6.200 millones

Caamaño no cree conveniente iniciar negociaciones tanto con los organismos como con los privados. En el caso del FMI dijo que “ya no quedan muchos más pagos del stand by 2018” y planteó que “el problema pasa a ser la deuda con privados que comienza a pagar intereses”. Respecto de los bonistas dijo que “la deuda que reestructuró (Martín) Guzmán está pagando cupones muy bajos en un mundo de tasas muy altas por lo que salir a reestructurar ahora sería una estupidez”. Mientras que el acuerdo con el Fondo firmado por Mauricio Macri se termina en junio próximo, por lo que a partir de ahí quedará el que rubricó Guzmán en marzo de 2022, que permitió repagar el anterior.