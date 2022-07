Impuestazo en Europa: España confirmó un impuesto a los bancos y a las energéticas

Las primeras críticas

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera difícil que el impuesto a la banca que el Gobierno está diseñando no tenga ninguna incidencia sobre factores como el volumen de crédito, las condiciones de financiación o la estabilidad financiera. En un foro organizado por La Vanguardia en Barcelona, Hernández de Cos ha explicado que el Banco Central Europeo se pronunciará sobre este impuesto a la banca cuando esté diseñado, pero ha recordado cuál es la doctrina que sigue el BCE en estos casos.

"Lo que se solicita siempre desde la perspectiva del BCE es que (un impuesto de este tipo) no afecte al volumen de crédito ni a las condiciones de financiación ni tampoco negativamente a la estabilidad financiera, a la capacidad de resistencia de los bancos", expresó.

En este contexto, aunque ha recordado no se conocen aún las características del nuevo impuesto, por la experiencia de impuestos similares en otros países "no es fácil que no acabe afectando" a alguno de estos tres factores, y por lo tanto "la opinión del BCE ha sido negativa" en general cuando se han planteado este tipo de impuestos, comentó.