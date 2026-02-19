El Hogar Obrero prepara su nueva sucursal en Balvanera y consolida el regreso de Supercoop a la Ciudad

La cooperativa prevé inaugurar en mayo un supermercado propio sobre la calle Perón. Se sumará a San Telmo y Caballito en un plan de expansión basado en inmuebles propios, precios competitivos y marcas cooperativas.

En la calle Perón, en el barrio de Balvanera, en breve comenzarán las obras de adecuación para la instalación de la nueva sucursal.

En la fachada del edificio de la calle Perón, en el barrio porteño de Balvanera, todavía puede leerse una inscripción que resume su origen : “Obra del esfuerzo económico de los trabajadores libremente asociados en la Cooperativa Obrera. El Hogar Obrero. 1997”. Durante años, en la planta baja funcionó un supermercado de otra cadena. En pocos meses, ese espacio volverá a operar bajo gestión cooperativa: allí abrirá una nueva sucursal de Supercoop , el supermercado de El Hogar Obrero , con una inauguración prevista para mayo.

Desde la cooperativa señalan que la apertura sería inminente y que el local podría estar operativo hacia mayo, una vez completadas las adecuaciones correspondientes. El movimiento forma parte de una estrategia que la entidad centenaria viene desplegando en los últimos dos años: recuperar inmuebles propios que estaban alquilados y reconvertirlos en supermercados de cercanía , en alianza operativa con la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca.

El caso de Balvanera no es aislado. En diciembre de 2024, Supercoop reabrió su primer local en Independencia 456, en San Telmo, en un inmueble propio que había estado alquilado a otra cadena. En 2025 se inauguró la segunda sucursal en avenida La Plata 541, en Caballito, también en un edificio perteneciente a la cooperativa. En ambos casos, la lógica fue la misma: aprovechar el vencimiento de contratos para volver a operar directamente los espacios .

La estrategia revela un cambio profundo respecto del período posterior a la crisis de los años noventa. Durante décadas, tras el impacto de la hiperinflación y el Plan Bonex, El Hogar Obrero priorizó el saneamiento financiero y la preservación de activos , mientras muchos de sus locales eran alquilados a grandes cadenas como forma de generar ingresos estables.

Hoy, con el concurso cerrado y una estructura más ordenada, la cooperativa decidió reactivar su patrimonio inmobiliario como motor comercial . La reapertura de Caballito permitió generar 27 puestos de trabajo directos y tuvo una fuerte respuesta inicial del público, en una zona históricamente vinculada a la entidad.

Balvanera encaja en esa misma lógica. Se trata de un barrio de alta densidad poblacional y fuerte circulación peatonal, donde el formato de supermercado de cercanía encuentra demanda constante. El edificio, además, conserva en su fachada la referencia explícita al origen cooperativo, un detalle que refuerza el componente simbólico del regreso.

Desde la Cooperativa Obrera, socia estratégica en la operación de Supercoop, explicaron que el plan consiste en “ir recuperando los inmuebles a medida que se vayan liberando, para transformarlos nuevamente en puntos de consumo cooperativo”. Para este año, el esquema contempla la apertura de dos autoservicios y un supermercado, dentro de un crecimiento gradual.

supercoop Una de las claves de Supercoop es que ofrece una amplia variedad de productos con marca propia a precios competitivos.

Historia, identidad y marcas propias

Para entender la dimensión de este proceso hay que mirar más allá del retail. Fundado en 1905 por referentes del socialismo argentino como Juan B. Justo, Nicolás Repetto y Ángel Giménez, El Hogar Obrero nació con un objetivo integral: ofrecer soluciones en vivienda, crédito y consumo a trabajadores organizados en forma cooperativa.

A lo largo del siglo XX, la entidad construyó edificios en distintos barrios porteños y desarrolló un entramado productivo y comercial que tenía en Supercoop una de sus principales herramientas. En su apogeo, durante los años ochenta, la red llegó a contar con más de 300 sucursales en todo el país y 14.500 empleados, convirtiéndose en uno de los actores más relevantes del supermercadismo argentino.

La crisis de fines de esa década marcó un quiebre. El impacto del Plan Bonex, que implicó la conversión forzosa de depósitos en bonos públicos, provocó una pérdida significativa de capital y derivó en el concurso preventivo de 1991. Durante años, Supercoop desapareció del mapa comercial y la cooperativa concentró esfuerzos en reorganizar su estructura.

El regreso actual no busca replicar aquella escala, pero sí recuperar parte de su identidad. El modelo que se implementará en Balvanera seguirá la línea ya presente en San Telmo y Caballito: precios competitivos, marcas propias y proveedores cooperativos o regionales. Las líneas Cooperativa, Ecoop y Primer Precio ocupan un lugar central en el surtido y permiten ofrecer valores por debajo de muchas primeras marcas.

El diferencial radica en la lógica de funcionamiento. En lugar de maximizar dividendos para accionistas, la estructura cooperativa reinvierte excedentes y prioriza estabilidad, empleo y precios accesibles. En un contexto de consumo retraído y fuerte competencia entre formatos, esa característica vuelve a ganar relevancia.

Con la apertura prevista para mayo, Balvanera se sumará a un esquema que ya tiene dos puntos operativos en la Ciudad y proyecta nuevas inauguraciones en los próximos meses, incluida una en Saavedra y otra en el interior bonaerense bajo la marca Cooperativa Obrera.