Conseguir precios bajos en productos que la gran mayoría de los argentinos consumen es cada vez más difícil. Sin embargo, una cadena muy reconocida sorprendió con una promoción que favorece directamente a los consumidores que buscan ahorrar en la infusión más tradicional del país.
Este supermercado argentino es el único que ofrece la yerba mate más barata: cómo aprovecharlo
Una reconocida cadena lanzó un gran beneficio que te permite conseguir un kilo de yerba a un valor mucho menor al habitual.
La propuesta está disponible de manera online y permite acceder a un paquete de un kilo de yerba mate con palo de primera marca por debajo de los $3.000. Esta alternativa claramente se va a volver rápidamente una de las más consultadas por los usuarios.
COTO: El supermercado que vende la yerba a menos de $3.000
El beneficio está disponible en Coto Digital, la tienda online de la reconocida cadena de supermercados. Desde ahí vas a poder adquirir un paquete de yerba Cachamai de 1 kilo a un valor de $2.950,68, gracias a un descuento del 35%.
La promoción se mantiene activa y puede ser utilizada por cualquier persona que realice la compra en internet. El paquete en cuestión corresponde a la versión clásica con palo de la marca Cachamai, y forma parte de las campañas digitales que la empresa viene impulsando para mantener a sus compradores habituales.
Paso a paso: así se accede a la oferta
Para aprovechar la promoción en Coto Digital, es necesario realizar la compra de manera online siguiendo estos pasos:
- Ingresar a la página oficial de Coto Digital.
- Usar el buscador para seleccionar la categoría yerbas y ordenar los productos por precio de menor a mayor.
- Identificar la opción de yerba Cachamai en oferta y darle al botón “Agregar”.
- Iniciar sesión con usuario y contraseña o, en caso de no tener, crear una cuenta en pocos minutos.
- Elegir el medio de pago, la dirección de entrega y la fecha de recepción del pedido.
- Confirmar la operación y esperar la llegada del producto con el descuento aplicado.
