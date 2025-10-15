SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de octubre 2025 - 07:36

Habló Pablo Laurta sobre el doble femicidio de Córdoba: "Todo fue por justicia"

El acusado del doble femicidio y asesinato de su chofer, fue trasladado a Concordia para declarar. Al salir de la comisaría de Gualeguaychú, dijo: “Todo fue por justicia”.

Laurta declarará hoy en Concordia.

Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Córdoba, fue trasladado este miércoles desde la Comisaría Segunda de Gualeguaychú rumbo a Concordia para prestar declaración indagatoria. Antes de partir, declaró ante un medio local: “Todo fue por justicia”.

Laurta fue detenido el domingo pasado en Gualeguaychú luego de una investigación que incluyó el secuestro de su hijo y el hallazgo del cuerpo mutilado del chofer Sebastián Martín Palacio. El auto de Palacio había sido incendiado en Córdoba, mientras que el cadáver apareció a la vera de un camino entre Puerto Yeruá y General Campos.

Este miércoles, el acusado será imputado formalmente por el homicidio agravado de Palacio ante la fiscal Daniela Montangie y estará asistido por un defensor oficial. Además, se solicitará la prisión preventiva, que podría ser resuelta en audiencia o mediante acuerdo entre las partes. Posteriormente, se espera su traslado a Córdoba para enfrentar la causa por el doble femicidio.

Noticia en desarrollo-.

