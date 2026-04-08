Este supermercado de primera línea ofrece estufas y caloventores con importantes descuentos + Seguir en









Conocé las promociones disponibles en equipos de calor para el invierno.

Los descuentos comienzan a partir de los $23.000.

Un supermercado lanzó una serie de promociones en estufas y caloventores para abril de 2026, con descuentos de hasta el 57% y opciones de financiación en cuotas sin interés.

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Las ofertas incluyen modelos eléctricos, infrarrojos, vitroconvectores y calefactores a gas, ideales para enfrentar el frío con equipos de alta calidad y precios accesibles. Los clientes pueden encontrar opciones desde $23.400, con facilidades de pago que permiten adquirir los productos, sin afectar el presupuesto mensual.

Se trata de la cadena de Carrefour, que confirmó que tendrá estas promociones durante todo el mes o hasta agotar stock de los productos seleccionados.

carrefour.jpg Las ofertas de Supermercados Carrefour en estufas y caloventores Carrefour destaca con rebajas significativas en una amplia variedad de estufas y caloventores, tanto para uso doméstico como para exteriores. Las promociones se aplican en tiendas físicas y en la plataforma online, donde los clientes pueden comparar modelos, precios y características antes de realizar su compra.

estufa gas.jpg Entre las ofertas más destacadas, se encuentran:

Caloventor con timer AX-CA 2000W Axel: $35.999 (precio original: $39.999), con 10% de descuento y cuotas con promociones bancarias.

Caloventor Liliana Forzahot PTC617: $77.999, con hasta 12 cuotas fijas de $8.535.

Calefactor infrarrojo Axel AX-CI1000: $39.999, con hasta 12 cuotas fijas de $4.376.

Estufa Sin Salida ESKABE 8000 Kcal: $279.999 (precio original: $399.999), con 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

Vitroconvector Peabody Rosa 1500 W: $101.499 (precio original: $144.999), con 30% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés.

Calefactor a gas Eskabe S21 5000 sin salida: $312.642, con opciones de financiación en 12 cuotas.

Estufa Emege 5500 kcal Patagonia 9055 TBU: $349.999, con descuentos adicionales al pagar con tarjeta de crédito o débito de Carrefour. También se aplican promociones de 2x1 en productos seleccionados y descuentos del 15% en compras online los jueves, al pagar con la Cuenta Digital o tarjeta de crédito de la cadena. Los clientes pueden financiar sus compras en hasta 12 cuotas sin interés, lo que facilita la adquisición de equipos de mayor valor. Para maximizar el ahorro, la app de Carrefour permite acceder a cupones exclusivos, como envío gratis en compras superiores a $10.000 o financiación en hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Además, los miércoles y sábados, los clientes obtienen un 10% de descuento directo al pagar con la app o con QR, sin tope de reintegro. Estufa.jpg Las ofertas de estufas y caloventores en Carrefour durante abril de 2026 representan una excelente oportunidad para adquirir equipos de calefacción a precios accesibles. Los descuentos de hasta el 57%, combinados con facilidades de pago y promociones bancarias, hacen posible equipar el hogar para el invierno sin gastar de más. Para aprovechar al máximo estas rebajas, se recomienda comparar precios en la web de Carrefour, verificar la disponibilidad de stock y utilizar los cupones digitales para obtener envío gratis o descuentos adicionales.

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