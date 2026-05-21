Los supermercados DIA mantienen durante mayo una amplia variedad de promociones en productos frescos y artículos de consumo diario. La cadena aplica descuentos sobre alimentos refrigerados, lácteos, fiambres, pastas frescas y tapas de empanadas, con precios rebajados en marcas propias y fabricantes reconocidos.
Conocé las ofertas de DIA en frescos durante todo mayo de 2026
Los productos congelados también aparecen dentro de las categorías más promocionadas del mes corriente, para acompañar al bolsillo.
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La campaña comercial incluye productos de uso cotidiano para desayuno, almuerzo, merienda y cenas rápidas. Las promociones también se enfocan en categorías de almacén, congelados, limpieza e higiene personal, con ofertas disponibles en sucursales físicas y compras online.
La empresa sostiene descuentos sobre artículos básicos, en un contexto donde muchos consumidores priorizan precios bajos para reducir el gasto semanal. Las promociones combinan rebajas directas y beneficios exclusivos para usuarios adheridos a Club DIA.
Frescos DIA por marca: las mejores ofertas
La categoría frescos reúne productos refrigerados y alimentos listos para consumir con precios promocionales durante todo mayo.
Entre las ofertas vigentes, los siguientes productos son los más destacados:
- salchichas Unión Ganadera 190 gr: $2.190
- tapa de empanadas Dia criolla 450 gr: $1.600
- leche Protein Las 3 Niñas 1 lt: $2.160
- ñoquis Dia 500 gr: $1.200
- leche parcialmente descremada Las Tres Niñas 0% lactosa 1 lt: $2.160
- tapa de empanadas Dia hojaldre 450 gr: $1.600
- yogur parcialmente descremado vainilla Yofrey 140 gr: $600
- yogur parcialmente descremado frutilla Yofrey 140 gr: $600
- queso muzzarella Dia 250 gr: $4.990
- postre dulce de leche Manfrey 120 gr: $920
- queso untable Tonadita Patagonia 200 gr: $2.490
- postre vainilla Manfrey 120 gr: $920
- salchichón primavera lario 300 gr: $3.290
- queso untable Tonadita Patagonia light 200 gr: $2.490
- salchichón con jamón lario 300 gr: $3.290
- provolone feteada Dia 150 gr: $4.490
- queso pategras fetas Dia 170 gr: $5.990
Otras ofertas de Club DIA durante mayo de 2026
La plataforma de beneficios de DIA incorpora descuentos sobre productos de almacén, congelados, bebidas y artículos de limpieza. Las promociones incluyen alimentos básicos y opciones para compras mensuales.
Entre los artículos destacados se encuentran:
- arroz largo fino Ala 1 kg: $1.432
- harina 0000 Pureza ultra refinada 1 kg: $1.080
- papas bastón congeladas Dia 700 gr: $3.390
- salsa Knorr pizza 340 gr: $1.273
- pan rallado Morixe 500 gr: $1.160
- tortillas clásicas Rapiditas 10 ud: $2.940
- espinaca congelada Dia 400 gr: $2.190
- pan integral Fargo 400 gr: $4.280
- avena instantánea Morixe 400 gr: $1.760
- café intenso Bonafide en saquitos x 18 gr: $4.850
- medallón de carne Swift 276 gr: $4.490
- nuggets pollo crocante naguets Grangy's 400 gr: $5.190
- pizza congelada Dia mozzarella 450 gr: $5.750
- dulce de leche Dia 1 kg: $5.000
Promociones bancarias de DIA durante mayo de 2026
La cadena DIA también mantiene promociones bancarias y beneficios especiales para compras presenciales y operaciones online realizadas desde la aplicación y el sitio oficial.
Los descuentos se organizan según el banco, la billetera virtual y el día de la semana:
- Banco del Sol: 25% de reintegro los martes, con tope de $10.000 por mes, válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con tarjeta de crédito y débito online y tiendas
- MODO: 20% de reintegro los viernes y sábados, con mínimo de compra de $35.000 y tope mensual de $20.000 por banco, válido del 1 al 31 de mayo, pagando con tarjetas adheridas online y tiendas
- Banco Columbia: 20% de reintegro los lunes y viernes, con tope de $10.000 por mes, válido del 1 de abril al 30 de septiembre, pagando con tarjeta de crédito online y tiendas
- Naranja X: 25% de reintegro los martes, con tope de $8.000 por semana, válido del 1 de enero al 31 de marzo, pagando con tarjeta Naranja X y débito Naranja X plan turbo online y tiendas
- Personal Pay: 15% de reintegro los jueves sin tope y sin mínimo, válido del 23 de abril al 31 de mayo, pagando con Visa Personal Pay, NFC o QR online y tiendas
- Cuenta DNI dinero en cuenta: 10% de reintegro los lunes sin mínimo y sin tope, válido del 1 de abril al 31 de mayo, pagando con dinero en cuenta en la app solo tiendas
- Cuenta DNI jubilados: 5% de reintegro los lunes, con tope de $5.000 por semana, válido del 1 de abril al 31 de mayo, pagando con Clave DNI jubilados en tiendas
- BNA+ MODO jubilados: 5% de reintegro de lunes a viernes, con tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con BNA+ jubilados vía QR MODO solo tiendas
- ANSES: 10% de reintegro los lunes, con tope de $2.000 por transacción, válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con tarjeta de débito solo beneficiarios en tiendas
- tarjetas de crédito bancarias Visa Mastercard American Express y Cabal: 3 cuotas sin interés los sábados, válido del 1 de enero al 31 de mayo online y tiendas
- Naranja X Plan Z: 3 cuotas sin interés todos los días, válido del 1 de enero al 30 de junio online y tiendas
- Mercado Pago: 3 cuotas sin interés todos los días, con mínimo de compra de $50.000 sin tope, válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con crédito Mercado Pago online y tiendas