Conocé las ofertas de DIA en frescos durante todo mayo de 2026

Los productos congelados también aparecen dentro de las categorías más promocionadas del mes corriente, para acompañar al bolsillo.

Las ofertas de almacén abarcan arroz, harinas, salsas, galletitas y panificados.

Los supermercados DIA mantienen durante mayo una amplia variedad de promociones en productos frescos y artículos de consumo diario . La cadena aplica descuentos sobre alimentos refrigerados, lácteos, fiambres, pastas frescas y tapas de empanadas , con precios rebajados en marcas propias y fabricantes reconocidos.

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La campaña comercial incluye productos de uso cotidiano para desayuno, almuerzo, merienda y cenas rápidas. Las promociones también se enfocan en categorías de almacén, congelados, limpieza e higiene personal, con ofertas disponibles en sucursales físicas y compras online.

La empresa sostiene descuentos sobre artículos básicos, en un contexto donde muchos consumidores priorizan precios bajos para reducir el gasto semanal. Las promociones combinan rebajas directas y beneficios exclusivos para usuarios adheridos a Club DIA.

La categoría frescos reúne productos refrigerados y alimentos listos para consumir con precios promocionales durante todo mayo.

Entre las ofertas vigentes, los siguientes productos son los más destacados:

salchichas Unión Ganadera 190 gr: $2.190

tapa de empanadas Dia criolla 450 gr: $1.600

leche Protein Las 3 Niñas 1 lt: $2.160

ñoquis Dia 500 gr: $1.200

leche parcialmente descremada Las Tres Niñas 0% lactosa 1 lt: $2.160

tapa de empanadas Dia hojaldre 450 gr: $1.600

yogur parcialmente descremado vainilla Yofrey 140 gr: $600

yogur parcialmente descremado frutilla Yofrey 140 gr: $600

queso muzzarella Dia 250 gr: $4.990

postre dulce de leche Manfrey 120 gr: $920

queso untable Tonadita Patagonia 200 gr: $2.490

postre vainilla Manfrey 120 gr: $920

salchichón primavera lario 300 gr: $3.290

queso untable Tonadita Patagonia light 200 gr: $2.490

salchichón con jamón lario 300 gr: $3.290

provolone feteada Dia 150 gr: $4.490

queso pategras fetas Dia 170 gr: $5.990

Supermercado Gentileza - Freepik

Otras ofertas de Club DIA durante mayo de 2026

La plataforma de beneficios de DIA incorpora descuentos sobre productos de almacén, congelados, bebidas y artículos de limpieza. Las promociones incluyen alimentos básicos y opciones para compras mensuales.

Entre los artículos destacados se encuentran:

arroz largo fino Ala 1 kg: $1.432

harina 0000 Pureza ultra refinada 1 kg: $1.080

papas bastón congeladas Dia 700 gr: $3.390

salsa Knorr pizza 340 gr: $1.273

pan rallado Morixe 500 gr: $1.160

tortillas clásicas Rapiditas 10 ud: $2.940

espinaca congelada Dia 400 gr: $2.190

pan integral Fargo 400 gr: $4.280

avena instantánea Morixe 400 gr: $1.760

café intenso Bonafide en saquitos x 18 gr: $4.850

medallón de carne Swift 276 gr: $4.490

nuggets pollo crocante naguets Grangy's 400 gr: $5.190

pizza congelada Dia mozzarella 450 gr: $5.750

dulce de leche Dia 1 kg: $5.000

Supermercado Imagen: Freepik

Promociones bancarias de DIA durante mayo de 2026

La cadena DIA también mantiene promociones bancarias y beneficios especiales para compras presenciales y operaciones online realizadas desde la aplicación y el sitio oficial.

Los descuentos se organizan según el banco, la billetera virtual y el día de la semana:

Banco del Sol: 25% de reintegro los martes, con tope de $10.000 por mes, válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con tarjeta de crédito y débito online y tiendas

25% de reintegro los martes, con tope de $10.000 por mes, válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con tarjeta de crédito y débito online y tiendas MODO: 20% de reintegro los viernes y sábados, con mínimo de compra de $35.000 y tope mensual de $20.000 por banco, válido del 1 al 31 de mayo, pagando con tarjetas adheridas online y tiendas

20% de reintegro los viernes y sábados, con mínimo de compra de $35.000 y tope mensual de $20.000 por banco, válido del 1 al 31 de mayo, pagando con tarjetas adheridas online y tiendas Banco Columbia: 20% de reintegro los lunes y viernes, con tope de $10.000 por mes, válido del 1 de abril al 30 de septiembre, pagando con tarjeta de crédito online y tiendas

20% de reintegro los lunes y viernes, con tope de $10.000 por mes, válido del 1 de abril al 30 de septiembre, pagando con tarjeta de crédito online y tiendas Naranja X: 25% de reintegro los martes, con tope de $8.000 por semana, válido del 1 de enero al 31 de marzo, pagando con tarjeta Naranja X y débito Naranja X plan turbo online y tiendas

25% de reintegro los martes, con tope de $8.000 por semana, válido del 1 de enero al 31 de marzo, pagando con tarjeta Naranja X y débito Naranja X plan turbo online y tiendas Personal Pay: 15% de reintegro los jueves sin tope y sin mínimo, válido del 23 de abril al 31 de mayo, pagando con Visa Personal Pay, NFC o QR online y tiendas

15% de reintegro los jueves sin tope y sin mínimo, válido del 23 de abril al 31 de mayo, pagando con Visa Personal Pay, NFC o QR online y tiendas Cuenta DNI dinero en cuenta: 10% de reintegro los lunes sin mínimo y sin tope, válido del 1 de abril al 31 de mayo, pagando con dinero en cuenta en la app solo tiendas

10% de reintegro los lunes sin mínimo y sin tope, válido del 1 de abril al 31 de mayo, pagando con dinero en cuenta en la app solo tiendas Cuenta DNI jubilados: 5% de reintegro los lunes, con tope de $5.000 por semana, válido del 1 de abril al 31 de mayo, pagando con Clave DNI jubilados en tiendas

5% de reintegro los lunes, con tope de $5.000 por semana, válido del 1 de abril al 31 de mayo, pagando con Clave DNI jubilados en tiendas BNA+ MODO jubilados: 5% de reintegro de lunes a viernes, con tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con BNA+ jubilados vía QR MODO solo tiendas

5% de reintegro de lunes a viernes, con tope de $5.000 por semana y $20.000 por mes válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con BNA+ jubilados vía QR MODO solo tiendas ANSES: 10% de reintegro los lunes, con tope de $2.000 por transacción, válido del 1 de enero al 30 de junio, pagando con tarjeta de débito solo beneficiarios en tiendas