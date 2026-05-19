Qué descuentos hay este martes 19 de mayo en Día

Las promociones ya están activas y entre ellas hay reintegros, cuotas y descuentos acumulables para compras online y en sucursales.

Día se posiciona como una de las cadenas con mayor cantidad de beneficios activos..

La cadena de supermercados Día mantiene este martes 19 de mayo una serie de descuentos y ofertas , que permiten reducir considerablemente el gasto en alimentos, productos de limpieza y artículos de consumo diario, como también beneficios con billeteras virtuales y cuotas.

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Las promociones incluyen reintegros con billeteras virtuales, ahorros con tarjetas de crédito y beneficios exclusivos para clientes registrados en ClubDIA.

En medio de una fuerte búsqueda de ofertas por parte de los consumidores, los supermercados se convirtieron en uno de los principales focos de promociones bancarias. Día aparece entre las cadenas que concentran varios beneficios simultáneos durante mayo , especialmente para quienes utilizan pagos digitales.

Además de los descuentos generales de la cadena, este martes también siguen vigentes promociones acumulables en productos seleccionados, rebajas exclusivas para usuarios registrados y reintegros con determinadas entidades bancarias. La mayoría de las promociones se aplican automáticamente al momento del pago, aunque algunas requieren operar desde aplicaciones específicas o realizar compras mediante el canal online de la cadena.

Uno de los beneficios más fuertes vigentes durante mayo corresponde al Banco Nación. La entidad mantiene un 30% de descuento en compras realizadas en Día Online utilizando tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el banco y pagando exclusivamente mediante MODO BNA+.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $12.000 semanales por cliente. La promoción está disponible para compras digitales realizadas dentro del sitio oficial de la cadena y continuará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 según las condiciones publicadas por el banco.

En paralelo, los jubilados y pensionados que cobran mediante Banco Nación también pueden acceder a un reintegro adicional del 5% utilizando BNA+ MODO en supermercados adheridos, entre ellos Día. Ese beneficio forma parte del programa Beneficios Capital Humano - ANSES.

Por otro lado, promociones regionales vinculadas a billeteras digitales continúan activas durante la semana en supermercados adheridos. Cuenta DNI, por ejemplo, mantiene descuentos en supermercados seleccionados durante mayo, aunque la disponibilidad depende de cada comercio y localidad adherida.

Supermercado Imagen: magnific

Además de las promociones bancarias, Día continúa ofreciendo descuentos exclusivos para clientes registrados en ClubDIA, el programa de beneficios propio de la cadena. Los usuarios adheridos pueden acceder a precios especiales, promociones por cantidad y descuentos personalizados que aparecen identificados dentro de las sucursales físicas y también en la tienda online. Durante mayo siguen apareciendo rebajas importantes en:

lácteos

bebidas

productos congelados

artículos de limpieza

perfumería

almacén

snacks

En muchos casos, las promociones funcionan bajo formatos como segunda unidad al 70%, 3x2, descuentos por cantidad y precios exclusivos para socios ClubDIA. La cadena además mantiene cupones digitales dentro de su aplicación oficial, que pueden activarse antes de realizar la compra y combinarse con otras promociones bancarias dependiendo del medio de pago utilizado.

Otra de las herramientas que ganó protagonismo durante mayo son las compras digitales. Día continúa impulsando su canal online con promociones para quienes realizan pedidos desde la web oficial o mediante la app. En algunos casos, las entidades bancarias aplican beneficios únicamente para compras online, como ocurre con la promoción vigente de Banco Nación mediante MODO BNA+.

Día supermercado.jpg Foto: ComunidadRSE

Cómo aprovechar mejor las promociones

Uno de los puntos más importantes para maximizar el ahorro es combinar descuentos acumulables. En varias operaciones, los usuarios pueden utilizar simultáneamente:

precios rebajados de ClubDIA

promociones por cantidad

descuentos bancarios

reintegros de billeteras virtuales

Eso permite alcanzar reducciones mucho más altas sobre el ticket final. También resulta clave prestar atención a los topes de reintegro. Muchas promociones bancarias establecen límites semanales o mensuales, por lo que dividir compras grandes puede ayudar a aprovechar mejor el beneficio disponible.

Las aplicaciones oficiales suelen actualizar cupones y descuentos durante la jornada, especialmente en categorías con alta rotación como alimentos frescos, bebidas y limpieza.