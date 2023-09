Estiman que el paquete total de medidas ya asciende a 1,1% del PBI

Por lo pronto, EcoGo apuesta en términos de financiamiento a los resultados de la licitación extraordinaria de septiembre, que permitió que el colchón de pesos del Tesoro ascienda a $530.000 millones, más la de la semana anterior, con la que se podría alcanzar los $800.000 millones de excedente. “Deja una buena base para financiar las políticas anunciadas y quita presión en el corto plazo al Banco Central, que por el momento no urge prestar asistencia al Palacio de Hacienda”, indican desde la consultora.

Tanto Massa como el titular de Aduana, Guillermo Michel, dejaron en claro que el tributo protagonista en la recomposición de la pérdida de los ingresos fiscales será el impuesto PAIS. Según estimaciones iniciales de Nadin Argañaraz, en agosto se habría dado el primer aumento real interanual de la recaudación en el año. “La recaudación tributaria nacional habría aumentado un 6,4% real en agosto de 2023”, explica el especialista del IARAF. Y en el desglose, agrega: “Sin tributos de comercio exterior, habría subido un 9,4%. Analizando por tributo, los tributos que más aumentaron serían impuesto PAIS con 174,8%, seguido por el IVA con 21,5% e impuesto al cheque con 8%. La recaudación que más caería fue la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 45,1% real interanual, seguido por combustibles con 32,8% e internos coparticipados con 10,6%”.

Sin embargo, Argañaraz espera una fecha clave, el jueves, cuando se anunciará la ejecución del mes pasado. “Es importante ver el gasto de agosto y la dinámica del impuesto PAIS, que se subió recientemente. Respecto al IVA, lo esencial es cuánto consumo va a pasar a ser formal”. Sobre este punto, para el Gobierno volcar consumo formalizado a la calle también será una fuente enriquecedora de recaudación fiscal.

Pese a las estrategias para sortear una caída en las cuentas en el último tramo del año, el número final que depara 2023 es preocupante: con toda la información nueva, EcoGo proyecta que el déficit primario del sector público no financiero base caja se ubique en torno a los $5 billones, lo que equivale al 2,7% del PBI.

Respecto del impacto que pueda llegar a tener este rojo en el acuerdo con el FMI, Claudio Loser, ex director del organismo, opinó: “El FMI desembolsó todo lo que había disponible. El próximo desembolso del Fondo es en noviembre, cuando habrá nuevo gobierno (o viejo). Así que desde el punto de vista práctico el FMI no tiene herramientas. Puede decir que suspenden el programa y pueden protestar a nivel de directorio, pero no más. Lo cierto es que llevan un año o más sin alcanzar las metas acordadas. De todos modos, el Gobierno puede encontrarse con que no le dan fondos del BID o del Banco Mundial porque no están manejando la cosa bien. Pero eso es especulación filosófica”.