Cancillería emitió una declaración conjunta por la situación en Bolivia: "Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático"

Desde el 1° de mayo, una serie de huelgas y cortes provocaron una situación de tensión y desabastecimiento en Bolivia.

El conflicto entre sindicatos opositores y el Gobierno de Bolivia , que llevó a un paro generalizado que se extiende hace dos semanas y a confrontaciones callejeras, generó una situación límite al país. Ante ello, ocho países sudamericanos alineados ideológicamente expresaron su apoyo a la administración de Rodrigo Paz Pereira . Cancillería argentina anunció el envío de alimentos.

En la declaración conjunta, que está rubricada por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú . En ella, se manifiesta "preocupación por la situación humanitaria en Bolivia, producto de las protestas y bloqueos de carreteras que han derivado en el desabastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población".

"En este marco, rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, elegido democráticamente en las Elecciones Generales realizadas en 2025", continúa el documento.

Finalmente, en la presentación diplomática los países reiteran "solidaridad con el Gobierno y el pueblo bolivianos y exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo , el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social".

Argentina envía un Hércules a Bolivia para distribuir alimentos

Argentina enviará un avión Hércules C-130 a Bolivia para auxiliar en el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales en medio de las numerosas protestas de trabajadores y campesinos que atraviesa el país gobernado por Rodrigo Paz.

La noticia fue dada a conocer por el canciller Pablo Quirno, quien remarcó que la aeronave se abocará a la realización de puentes aéreos y que su traslado se autorizó de manera coordinada entre el Ministerio de Defensa y la cartera de Relaciones Exteriores que comanda. Aclaró, además, que el país solo colaborará con la aeronave, mientras que los suministros serán bolivianos.

"A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina para la realización de puentes aéreos para el transporte de alimentos", informó el funcionario en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que se trata de una contribución "de carácter humanitario y temporal", al tiempo que remarcó que se inscribe "en el auspicioso momento que atraviesa la relación bilateral desde la asunción del presidente Rodrigo Paz Pereira, confiando en que, con el compromiso de todos los actores políticos y sociales involucrados, la situación se resuelva prontamente".