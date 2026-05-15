La UBA homenajeó al Indio Solari por su Doctorado Honoris Causa

La ceremonia se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, donde se reprodujo un mensaje grabado del músico. Gaspar Benegas recibió la distinción en su nombre y encabezó un concierto junto a un octeto de cuerdas.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó una ceremonia en homenaje a Carlos Alberto “Indio” Solari , luego de haberle otorgado el título de Doctor Honoris Causa , la máxima distinción de esa casa de estudios. El acto tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Medicina y contó con la presencia de autoridades universitarias, músicos e invitados.

La ceremonia fue encabezada por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi , y el vicerrector Emiliano Yacobitti , quien estuvo a cargo del elogio académico. Durante su intervención, destacó la trayectoria del músico y su influencia en la cultura popular argentina.

Yacobitti definió al Indio como “un artista que hizo de la originalidad una ética, que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país y, que demostró a lo largo de cinco décadas, que la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”.

Además, agregó: “Hoy la UBA le otorga su Doctorado Honoris Causa. No porque sus letras hayan entrado a las aulas —aunque muchas de ellas merecerían estarlo—, sino porque la universidad, cuando está a la altura de sí misma, reconoce que el pensamiento crítico no tiene un solo formato. Que la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas. Que el arte popular, cuando es genuino, es también una forma de conocimiento”.

Durante el acto se reprodujo un mensaje grabado del propio Indio Solari , en el que agradeció el reconocimiento de la universidad.

“Quería agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han impulsado esta distinción, que a mí me pone muy feliz. Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a quienes les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, expresó el músico.

solari Gaspar Benegas recibió en nombre del Indio Solari el diploma y la medalla del Doctorado Honoris Causa otorgado por la UBA.

Como parte de la ceremonia, Gelpi y Yacobitti entregaron el diploma y la medalla a Gaspar Benegas, guitarrista e integrante de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, quien recibió la distinción en nombre del artista.

Un concierto con canciones del Indio Solari

El homenaje cerró con un concierto a cargo de Gaspar Benegas, acompañado por un octeto de cuerdas integrado por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

Durante la presentación sonaron canciones como “El tesoro de los inocentes”, “La murga de la virgencita”, “Había una vez”, “Salando las heridas”, “El ruiseñor, el amor y la muerte”, “Ostende Hotel”, “Serenata de los santos fumadores”, “El arte del buen comer” y “Flight 956”.

El cierre llegó con “Yo caníbal”, que incluyó una participación grabada del Indio Solari y generó un momento de fuerte emoción entre el público presente. El homenaje también se transmitió en simultáneo en una pantalla ubicada en Plaza Houssay, para quienes se acercaron a seguir la ceremonia desde el exterior.

La entrega del Doctorado Honoris Causa a Solari había sido aprobada en diciembre por el Consejo Superior de la UBA, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”. En sus considerandos, la resolución sostuvo que, con una obra de más de cinco décadas, Carlos Alberto Solari se consolidó como una figura central del rock argentino y latinoamericano, además de una personalidad destacada del arte y la cultura popular del país.