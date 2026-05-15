Netflix vuelve a sorprender a todos con una nueva serie de su producción más importante + Agregar ámbito en









La secuela de una de las historias más atrapantes de la plataforma, conocé de qué se trata esta nueva producción.

La nueva serie de Netflix que promete ser un éxito internacional. Imagen: Netflix

Netflix volvió a captar la atención de millones de usuarios con una nueva apuesta derivada de una de las franquicias más exitosas de toda su historia. Tras el fenómeno global que generó “La casa de papel”, la plataforma sigue expandiendo ese universo con producciones cargadas de tensión, robos imposibles y personajes tan carismáticos como impredecibles.

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La serie combina drama, acción y misterio con escenarios europeos impactantes y una trama que gira alrededor de un golpe cuidadosamente planeado. Además, vuelve a estar encabezada por Pedro Alonso, el actor que convirtió a Berlín en uno de los personajes más queridos por los fanáticos de la ficción española.

En esta oportunidad, la producción que está dando que hablar es “Berlín y la dama del armiño”, una nueva historia que mezcla arte, traiciones y secretos ocultos detrás del robo de una obra invaluable en Sevilla. La serie ya comenzó a generar repercusión entre los seguidores de la saga y promete convertirse en otro éxito internacional de Netflix.

Berlín y la dama de Armiño La secuela de La Casa de Papel que todos estaban esperando llegó a Netflix. Imagen: Netflix

De qué trata Berlín y la dama del armiño “Berlín y la dama del armiño” sigue una nueva aventura del sofisticado ladrón Andrés de Fonollosa, más conocido como Berlín, quien planea uno de los golpes más ambiciosos de su carrera: robar una obra de arte de valor incalculable vinculada a “La dama del armiño”, la famosa pintura atribuida a Leonardo da Vinci.

La historia se desarrolla principalmente en Sevilla, donde Berlín reúne a su banda para ejecutar un plan que parece perfecto. Sin embargo, a medida que avanza el operativo comienzan a surgir tensiones internas, secretos personales y conflictos que ponen en riesgo toda la misión. Berlín y la dama de Armiño Repleta de drama y humor, es la serie que nadie se va a querer perder, en Netflix Imagen: Netflix La serie mezcla el estilo elegante y estratégico que caracterizó a “La casa de papel” con una trama más emocional y centrada en las relaciones entre los integrantes del grupo. Además, aparecen viejas cuentas pendientes y una venganza oculta que cambia por completo el rumbo del robo. Con escenas cargadas de suspenso, humor y giros inesperados, la producción busca profundizar todavía más en la personalidad de Berlín, uno de los personajes más complejos y fascinantes del universo creado por Álex Pina. Netflix: tráiler de Berlín y la dama del armiño Embed - Berlín y la dama del armiño | Tráiler Oficial | Netflix España Netflix: elenco de Berlín y la dama del armiño Pedro Alonso (Berlín / Andrés de Fonollosa)

Michelle Jenner (Keila)

Tristán Ulloa (Damián)

Begoña Vargas (Cameron)

Julio Peña Fernández (Roi)

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