Victoria Villarruel recrudeció sus críticas contra Luis Petri: "Debe justificar el desastre cometido" + Agregar ámbito en









La Vicepresidenta hizo referencia a la "caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la obra social".

La vicepresidenta apuntó contra el actual diputado por su gestión en Defensa.

Como figura autónoma de la actual disposición de la política nacional, Victoria Villarruel conoce que su núcleo de mayor aceptación se encuentra en la familia militar. Es por ello que elige seguir polarizando con Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado nacional, a quien le atribuyó el deterioro de las condiciones laborales y de prestaciones del personal de las Fuerzas Armadas.

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Ambos miembros del oficialismo -aunque Villarruel con una tensión irreconciliable con el Presidente de la Nación- mantienen una disputa legal a raíz de una denuncia penal que la Vicepresidenta realizó contra el diputado por "calumnias e injurias". En detalle, el exministro de Defensa acusó de "golpista" a Villarruel y de favorecer a la oposición por apostar "por el fracaso del Gobierno".

La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos. El letrado finalmente la desestimó ya que consideró que las declaraciones del exministro de Defensa no configuraban delitos de acción pública. "No conforme con que la Justicia desestimara su denuncia penal contra mi persona, la Vicepresidente Villarruel va por más. Ahora insiste con una querella por calumnias e injurias y ¡Con mordaza legal para que no hable de ella!", acusó Petri en su cuenta oficial de X esta semana.

Las críticas de Victoria Villarruel a Luis Petri También por la red social X, la Vicepresidenta respondió una publicación en donde un usuario detallaba recortes de miles de millones en pesos en las tres armas de las Fuerzas Armadas. "Imposible pensar en soberanía si la Defensa no puede cumplir con sus funciones básicas. El ex ministro Petri debe justificar el desastre cometido en los últimos 2 años. Los K destruyeron nuestra Defensa Nacional y Petri continuó el mismo sendero con un relato de reivindicación que en los hechos fue también falso", consideró Villarruel.

Victoria-villarruel-militares (1).jpg Villarruel hizo referencia a la situación de las Fuerzas Armadas. @Victoria.villarruel / Instagram

La funcionaria también apuntó contra la gestión del Ministerio de Seguridad, resaltando la "crítica situación de la Policía Federal Argentina en el ámbito de la salud. El Hospital Churruca destruido, los sueldos por el piso, la creación de la DFI que es una fantochada, les sacaron las comisarías en el 2015. En síntesis el Estado en distintos gobiernos intentando extinguir a nuestra Policía Federal". Finalmente, Villarruel hizo referencia a la situación judicial que mantiene con Luis Petri, al que acusó de mentir en redes sociales: "El diputado debe responder por el paso fraudulento en el Ministerio de Defensa que ocasionó la caída del sueldo de los uniformados así como la paralización casi total de la Obra Social que atiende a los militares y sus familias. El ex ministro debe dejar de preocuparse en Twitter por un 'bozal mediático' que no pedí y hacerse cargo de su espantosa gestión".