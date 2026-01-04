Donald Trump presiona a Delcy Rodríguez: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio más alto que Nicolás Maduro" + Seguir en









El mandatario de Estados Unidos habló este domingo y apuntó contra la presidenta provisoria venezolana. Además dejó la puerta abierta para más intervenciones en otros países.

Donald Trump advirtió a la presidenta provisoria de Venezuela.

Donald Trump, advirtió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y dijo que si "no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Nicolás Maduro". Los comentarios del mandatario redoblan la apuesta en medio de la intervención de Estados Unidos en suelo venezolano este sábado, luego del bombardeo en Caracas y la extracción mediante una operación militar del líder Nicolás Maduro, quien se encuentra preso en Nueva York.

Donald Trump advirtió a Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela En un artículo del diario estaodunidense The Atlantic titulado "Delcy Rodríguez Might Be Next" (“Delcy Rodríguez podría ser la siguiente”), del periodista Michael Scherer, donde sostuvo una breve entrevista telefónica con Trump, en la que se abordaron brevemente más detalles sobre la operación de ayer en territorio venezolano.

Cuestionado sobre la relación del gobierno estadounidense con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, Trump aseguró que "si ella no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

En el mismo sentido, Trump defendió la operación del sábado, y dijo que, pese a las críticas o señalamientos de injerencismo, el control que Washington tomará sobre Venezuela ofrecerá mejor calidad de vida en el país sudamericano que su actual gobierno. “Ya sabes, reconstrucción, cambio de régimen… llámalo como quieras, es mejor que lo que tienen ahora mismo. No puede ser peor”, explicó Trump.

donald trump delcy rodriguez Donald Trump y sus duros comentarios sobre Delcy Rodríguez. Donald Trump aseguró que EEUU podría realizar más intervenciones Incluso, el mandatario estadounidense sugirió que no será la última intervención militar extranjera que podría ordenar a sus fuerzas armadas: “Necesitamos Groenlandia, sin duda. La necesitamos por motivos de defensa. Está rodeada de barcos rusos y chinos”, explicó.

A propósito, Trump fue cuestionado sobre su intención de mantener control sobre el hemisferio occidental, lo cual habría motivado la intervención en Venezuela. Respondió que, en este caso particular, no se trató de un movimiento geográfico, sino individual. “No es una cuestión del hemisferio. Es el país. Se trata de países individuales”, dijo. Finalmente, Trump respondió a las críticas a su operación que la comparan con otras que emprendió Estados Unidos en el pasado, principalmente la Guerra en Iraq, de la cuál él fue un ferviente crítico. “Yo no ordené lo de Iraq, fue Bush [George W., presidente de 2001 a 2009]. Tendrías que preguntarle a Bush, porque nosotros nunca hubiéramos ido contra Iraq. Eso inició el desastre en Oriente Medio”. Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, remarcó que habrá presión sobre Venezuela si sus líderes “no hacen lo correcto”. Particularmente, explicó que se seguirá atacando a buques sancionados y se mantendrá la posibilidad de llevar tropas al país.