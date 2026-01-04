SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
4 de enero 2026 - 08:25

Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Nueva York

caracas venezuela maduro reuters
Por

Trump adelantó que su administración va a "gobernar Venezuela hasta lograr una transición segura y racional". Desde Caracas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la liberación de Maduro, a quién reconoció como único presidente legítimo

En tanto que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano definió que Rodríguez asuma como presidenta interina, mientras que el gobierno de Venezuela se declaró en estado de emergencia y llamó a activar milicias. En las últimas horas, se dieron a conocer videos e imágenes del ingreso de Nicolás Maduro al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde fue trasladado por la DEA. Seguí en vivo todas las novedades y actualizaciones en Ámbito.

Live Blog Post

El Papa pide que prevalezca el bien del pueblo venezolano y se respete la soberanía del país

El papa León XIV ha señalado, que sigue “con preocupación” la evolución de la situación en Venezuela. Después del rezo dominical del Ángelus, pidió que “prevalezca el bien del amado pueblo venezolano sobre cualquier otra consideración”.

El Pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, hizo un llamamiento a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos”.

Live Blog Post

La primera reacción del mercado de EEUU a la detención de Nicolás Maduro

Voces financieras dejaron sus impresiones sobre el impacto que tendrá sobre el mercado de EEUU la detención de Nicolás Maduro y la acción militar en Venezuela.

Varios especialistas se pronunciaron tras el ataque, que genera gran expectativa por el impacto del arribo de capitales norteamericanos al sector petrolero de Venezuela.

dolar mercados vivo petroleo

Live Blog Post

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de emergencia para analizar la operación militar de EEUU en Venezuela

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) llamó para este lunes a una reunión de emergencia para discutir la operación militar "Resolución Absoluta", ejecutada por Estados Unidos para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La sesión fue solicitada por Venezuela, Colombia, Sudáfrica y cuenta con el respaldo de Rusia y China, miembros permanentes del organismo. Según la agencia AP, los países solicitantes pidieron la presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, quien ya advirtió que la intervención sienta "un precedente peligroso" para el orden internacional y violaría la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de los Estados.

Votación ONU Gaza.jpeg
Live Blog Post

Venezuela: Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro

La vice de Venezuela, Delcy Rodríguez, asumió este sábado como presidenta encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU. Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia local declaró la ausencia forzosa del Presidente de la República. El gobierno de Brasil ya la reconoció como la presidenta interina.

El máximo tribunal dictaminó este sábado a la noche que "la ciudadana Delcy Rodríguez, vice ejecutiva de la república, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. para garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.
La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.
La presidente de la Asamblea Nacional Delcy Rodríguez anunció que comenzará la próxima semana.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias