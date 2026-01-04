Intervención de EEUU en Venezuela, EN VIVO: Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Nueva York

Live Blog Post

El Papa pide que prevalezca el bien del pueblo venezolano y se respete la soberanía del país

El papa León XIV ha señalado, que sigue “con preocupación” la evolución de la situación en Venezuela. Después del rezo dominical del Ángelus, pidió que “prevalezca el bien del amado pueblo venezolano sobre cualquier otra consideración”.

El Pontífice estadounidense, que también tiene nacionalidad peruana, hizo un llamamiento a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y de paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos”.