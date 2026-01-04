Con la presencia de la Argentina, la CELAC se reunió por la captura de Nicolás Maduro y no logró consensos

El bloque latinoamericano no logró acordar una postura sobre la operación de EEUU en Venezuela, que incluyó la detención de Maduro y Cilia Flores y ataques a instalaciones militares, en medio de posiciones irreconciliables entre gobiernos de la región.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) concluyó este domingo una reunión urgente sin consenso para fijar una posición común sobre la captura de Nicolás Maduro , el traslado del mandatario y de Cilia Flores a Estados Unidos y el bombardeo de objetivos militares en Venezuela.

El encuentro, de carácter ministerial y realizado por videoconferencia , había sido solicitado el sábado por el Gobierno de Brasil , en un contexto marcado por la rápida escalada regional tras la operación estadounidense. Según fuentes conocedoras del desarrollo de la reunión, desde el inicio existía poca expectativa de alcanzar un acuerdo unificado.

La CELAC , cuya presidencia pro tempore está en manos de Colombia , reúne a todos los países de América Latina y el Caribe , lo que expuso con claridad la división política frente a los hechos ocurridos en Venezuela. En la mesa virtual convivieron gobiernos que se expresaron de manera diametralmente opuesta sobre la legitimidad y las consecuencias de la intervención.

En el bloque de derecha , los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Nayib Bukele (El Salvador) celebraron la caída de Maduro , a quien calificaron como “narcoterrorista” , en sintonía con el lenguaje oficial de la administración estadounidense encabezada por Donald Trump .

En contraste, desde el espacio de izquierda , los mandatarios Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México) condenaron la acción militar , cuestionaron la legalidad del operativo y advirtieron sobre el impacto regional de una intervención de ese tipo.

La falta de consenso dejó a la CELAC sin una declaración conjunta, reflejando no solo la crisis venezolana, sino también las tensiones estructurales del bloque para articular respuestas comunes frente a conflictos de alta sensibilidad geopolítica.

La OEA convocó a un Consejo Permanente extraordinario por la captura de Nicolás Maduro

La Organización de Estados Americanos (OEA) anunció la convocatoria a un Consejo Permanente extraordinario para este martes 6 de enero de 2026, con el objetivo de analizar la crisis venezolana tras la operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

La reunión fue comunicada oficialmente por la presidencia del Consejo Permanente, actualmente a cargo de Colombia, en medio de una creciente inquietud regional por el impacto político y diplomático de la acción ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano.

El operativo provocó reacciones inmediatas en América Latina y el Caribe, con protestas y cuestionamientos por parte de gobiernos de orientación progresista, entre ellos Colombia, Brasil y México, que expresaron su rechazo a una intervención militar extranjera como mecanismo para resolver la crisis.

Si bien Venezuela anunció su retiro de la OEA en abril de 2017, la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, desconoció esa decisión. Por ese motivo, la organización con sede en Washington continúa considerando al país como Estado miembro, aunque Caracas dejó de participar formalmente de sus actividades.

En este escenario, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, pidió el sábado una “salida pacífica” a la crisis venezolana, en línea con los llamados a evitar una escalada mayor mientras el organismo se prepara para un debate clave sobre el futuro institucional y político del país.