Delcy Rodríguez encabezó su primera reunión de gabinete e invitó a EEUU a "trabajar conjuntamente"

La presidenta interina lideró un encuentro con ministros y altos funcionarios para coordinar la gestión, evaluar el escenario político y revisar la agenda internacional, luego del arresto de Nicolás Maduro.

En un gesto destinado a transmitir orden institucional y continuidad , Delcy Rodríguez , en su rol de presidenta interina de Venezuela , encabezó este domingo su primera reunión de gabinete. Tras el cónclave, compartió una publicación en sus redes donde invitó a EEUU a "trabajar conjuntamente" y no pidió por la liberación de Nicolás Maduro.

El encuentro, llevado a cabo en el palacio de Miraflores, estuvo centrado en temas de gestión y coordinación interna , así como en el análisis del escenario político y de las relaciones internacionales , en momentos en que los movimientos del Ejecutivo venezolano son observados con especial atención tanto dentro como fuera del país.

La reunión fue interpretada dentro del oficialismo como una señal de normalidad en el funcionamiento del Gobierno , mientras se aguardan definiciones clave y posibles anuncios en las próximas horas.

Tras la reunión, Rodríguez realizó una publicación en sus redes sociales en donde llamó a Washington a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido", luego de que Donald Trump la adevirtió para que coopere con la reconstrucción del país.

"Extendemos la invitación al gobierno de los EEUU a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera ", escribió.

Al dirigirse de manera directa a Trump, sostuvo: "Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra".

"Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida", agregó.

Por útlimo, la dirigente cerró su mensaje por la misma línea, y no pidió por la liberación de Maduro, mostrando un alineamiento con EEUU y Trump. "Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro", concluyó.

Embed - Delcy Rodriguez on Instagram: "Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela" View this post on Instagram

El hijo de Nicolás Maduro rompió el silencio: habló de "traiciones" y llamó a la movilización en Venezuela

Horas después de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel federal de Nueva York, su hijo y diputado Nicolás Maduro Guerra difundió un mensaje en el que habló de traiciones internas, llamó a sostener la movilización en las calles y buscó marcar una posición propia dentro del chavismo.

El audio, difundido este domingo en redes sociales y cuya autenticidad fue confirmada por su entorno, expuso por primera vez una grieta discursiva dentro del oficialismo, hasta ahora enfocado exclusivamente en denunciar la detención de Maduro como una agresión extranjera. “La historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo va a revelar”, afirmó el diputado en el mensaje.

En esa línea, Maduro Guerra prometió presencia política activa y contacto directo con la militancia. “Ustedes nos verán en las calles, nos verán junto al pueblo, nos verán enarbolar la bandera de la dignidad”, sostuvo, al tiempo que rechazó cualquier gesto de repliegue. “Quieren que aparezcamos débiles, pero no vamos a mostrar debilidad”, agregó.