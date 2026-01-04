Histórica empresa se declara en quiebra, por una grave crisis financiera + Seguir en









En Estados Unidos, una compañía con más de 60 años de recorrido que fabricaba refrigerantes para casas rodantes se fue a la quiebra,

Una empresa estadounidense colapsó a nivel financiero y se declaró en quiebra. Freepik

La industria manufacturera de Estados Unidos vuelve a sumar un nombre histórico a la lista de empresas que no lograron sostenerse frente a los cambios económicos y productivos de los últimos años. Tras más de seis décadas de trayectoria, una firma emblemática vinculada al sector de los vehículos recreativos y la refrigeración especializada confirmó su colapso financiero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La declaración de quiebra no sólo marca el cierre de un ciclo empresarial, sino que también refleja el impacto de la caída del consumo, el peso de las deudas acumuladas y la transformación tecnológica que reconfiguró a toda la industria. En ese contexto, el caso de Norcold LLC expone cómo un modelo de negocio que fue exitoso durante décadas puede volverse inviable en un escenario económico adverso.

motorhome Qué hacía Norcold LLC Norcold LLC fue una empresa estadounidense con más de 60 años de historia, especializada en la fabricación y distribución de refrigeradores y congeladores para vehículos recreativos, embarcaciones y otros usos móviles. A lo largo de su trayectoria, se convirtió en un proveedor clave de equipos de refrigeración tanto para fabricantes originales como para el mercado de repuestos y accesorios, siendo especialmente reconocida por sus sistemas de refrigeración diseñados para funcionar sin conexión directa a la red eléctrica.

La compañía solicitó protección bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos a principios de noviembre de 2025, para facilitar la venta ordenada de sus activos en un proceso supervisado por la Justicia. La presentación se produjo cuando Norcold enfrentaba una deuda millonaria de más de 300 millones de dólares y buscaba reestructurar sus obligaciones financieras mediante un plan de liquidación.

Por qué se declara en quiebra Según los documentos del caso, la quiebra no fue producto de un solo problema, sino de una combinación de factores económicos y de mercado: una pesada carga de deuda, la caída de ingresos como consecuencia de la disminución del negocio tradicional, y los cambios tecnológicos en la industria que redujeron la demanda de algunos de sus productos históricos.

Este conjunto de desafíos redujo significativamente la capacidad de la empresa para mantener operaciones rentables, lo que forzó la reorganización bajo el amparo del tribunal.

Temas Quiebra