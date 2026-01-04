Vacaciones en Uruguay: cuántos dólares se necesitan para visitar Punta del Este en 2026 + Seguir en









Todo lo que hay que tener en cuenta para pasar un buen período de descanso en las playas del país vecino.

Todo lo que tenés que saber para estas vacaciones en el exterior. Imagen: Freepik

Con el dólar barato posicionando al turismo al exterior como una alternativa más accesible para los argentinos este verano, muchos están evaluando destinos clásicos como Punta del Este para sus vacaciones. La cercanía y las condiciones actuales del tipo de cambio hacen que planear una semana en Uruguay sea una opción atractiva para quienes buscan sol, playa y gastronomía sin gastar tanto como otros años.

Punta del Este sigue siendo un destino de alto interés, especialmente en temporada alta, aunque sus precios pueden ser elevados según el estilo de viaje y la composición del grupo. Al momento de planificar, es clave considerar alojamiento, comidas y transporte, ya que estos rubros representan la mayor parte del gasto total de una estadía típica de siete días.

Punta del Este Uruguay es uno de los destinos más elegidos por los argentinos y está accesible por el dólar atrasado. Imagen: Passporter Una semana para cuatro personas: alojamiento, comida y transporte Si bien en la actualidad es más accesible viajar al exterior, también hay que tener en cuenta que Punta del Este se trata de un destino fuertemente turístico y muy elegido, por lo que sus precios no son los más bajos dentro de la región. Además, es importante conocer la época en la que se va a viajar, siendo las vacaciones de verano la temporada alta.

Entre los gastos más importantes que podemos prever, están el alojamiento, el transporte y la comida. Teniendo contempladas estas situaciones, se puede armar un presupuesto realista para vacacionar sin problemas.

Alojamiento El alojamiento es el ítem más costoso del presupuesto. Para una familia de cuatro, una casa o apartamento con comodidades en Punta del Este durante enero puede costar entre 250 y 400 USD por noche, lo que lleva el total semanal a alrededor de 2.800 USD o más si se opta por ubicaciones premium o fechas de mayor demanda.

Comida En cuanto a comidas, salir a restaurantes turísticos y comer carnes o pescado en locales reconocidos puede sumar entre 800 y 1.200 USD para una familia en una semana, con variantes según si se combina cocinar en el alojamiento con salidas a comer afuera. En estas situaciones, también entra en juego la posibilidad de acceder a un alojamiento que brinde las comodidades para cocinar y gastar menos que comiendo afuera. Transporte El transporte también agrega costos importantes al viaje. Si se viaja desde Argentina, el gasto en nafta y peajes puede oscilar entre 200 y 300 USD en auto, mientras que combinaciones de ferry y bus o vuelos pueden elevar el transporte familiar hasta 500–700 USD o más, sin contar el alquiler de un auto para moverse localmente. En resumen, el presupuesto estimado para una semana en Punta del Este para una familia de cuatro personas puede partir de unos 3.300 USD e incluso acercarse a 5.000 USD si se suman opciones más confortables o actividades adicionales, mientras que para una pareja los costos pueden arrancar en torno a los 2.000 USD y superar los 3.000 USD según preferencias.

