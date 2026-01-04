El magnate ruso que consiguió un patrimonio de más 1.000 millones de dólares con su empresa de construcción

Con rol fundamental tanto en los negocios como en la sociedad, consiguió llevar adelante uno de los imperios más importantes de su país.

Hay quienes encuentran la fórmula para ganar miles de millones de dólares gracias a la ambición y la visión que poseen para los negocios. Entre muchos competidores, logran hacerse un lugar y explotar al máximo los recursos disponibles a su alcance.

Andrei Molchanov no es un nombre más dentro de esos casos. Su influencia fue tal que no solo consiguió forjar una auténtica fortuna, sino que además ocupó cargos relevantes dentro del Estado ruso mientras administraba su compañía.

El punto de partida fue la creación de LSR Group en 1993, una empresa inicialmente enfocada en la producción de insumos para la construcción. En sus primeros años, el grupo incorporó fábricas de hormigón, estructuras prefabricadas y productos de carpintería industrial , lo que le permitió abastecer tanto obras propias como de terceros.

Entre mediados y fines de los años noventa, LSR avanzó con la compra de plantas de ladrillos y empresas de extracción de arena y piedra en la región de San Petersburgo. En 1999, tras adquirir NPO Keramika , se convirtió en el mayor productor de ladrillos de esa zona, consolidando una posición dominante en materiales básicos.

A comienzos de los años 2000, el grupo sumó constructoras y dio el salto al desarrollo inmobiliario . Primero operó en el noroeste del país y luego desembarcó en Moscú, combinando producción propia de materiales con obras residenciales y comerciales de gran escala. Esa integración vertical permitió reducir costos, asegurar el suministro y sostener márgenes en proyectos de alto volumen.

En 2007, LSR Group salió a bolsa, lo que le permitió acceder a financiamiento para expandir su actividad. Con el tiempo, la empresa acumuló una cartera superior a los ocho millones de metros cuadrados en distintos estados de desarrollo y se consolidó como uno de los principales desarrolladores inmobiliarios y productores de materiales de construcción de Rusia.

Varios miles de millones: el patrimonio de Andrei Molchanov

El patrimonio neto de Andrei Molchanov está estimado en 1.7 mil millones de dólares, según distintos medios especializados. Esta fortuna se explica por su rol como fundador y principal accionista de LSR Group, además de su participación en la política como representante del óblast de Leningrado en el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia.

Su vínculo con la política también tiene raíces familiares. Molchanov es oriundo de San Petersburgo y su padrastro fue vicegobernador de la ciudad durante una década. En paralelo, avanzó en el traspaso generacional del negocio: su hijo Egor ya integra el consejo de administración del Grupo LSR y se perfila como su sucesor.