Exclusivo: el gobierno de Javier Milei defaultea a pymes por más de $20.000 millones

Pese a que el Gobierno dice no incumplir contratos, Ámbito pudo corroborar que desde finales del año pasado el Estado acumula deudas con más de 300 empresas que concursaron para obtener Aportes No Reembolsables en el marco del Programa Potencia Pymex, una inciativa que buscaba impulsar proyectos de exportación.

“No se ha firmado absolutamente nada más. No se ha sacado ningún pago y parece que no hay intención de hacerlo, en el Fondep hace tiempo que está todo parado”, reveló a Ámbito una fuente al tanto del movimiento de los expedientes del ex Ministerio de Desarrollo Productivo.