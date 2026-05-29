El economista más cercano a Javier Milei, cauto con la situación económica: "Ni velorio generalizado ni fiesta eterna"

Se trata de Juan Carlos de Pablo, quien enfatizó la "notable heterogeneidad regional y sectorial" que está experimentando la economía argentina. Además, se mostró escéptico a las últimas declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo.

El eje central del análisis del economista fue la advertencia contra las generalizaciones

El economista Juan Carlos de Pablo sostuvo que la situación económica no es "ni el velorio generalizado ni la fiesta eterna" . La sentencia resume su lectura sobre los últimos datos disponibles: una inflación del 2,6% en abril y un crecimiento del 3,5% que generan, según el economista, "una alegría relativa" para el Gobierno .

De Pablo también se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo , quien en el Latam Economic Forum pronosticó que 2027 será "un año electoral atípico" porque "la economía se va a llevar puesta la política" y que el presidente Javier Milei ganará "cómodamente".

La respuesta del economista fue escéptica: "No sé si la gente que mañana tiene que levantarse a tomar decisiones escuchó eso y no sé qué importancia le da. Esto es día a día; las elecciones son el año que viene ".

De Pablo — conocido también por su cercanía con Milei — también recordó que marzo registró lo que calificó como un "fortísimo crecimiento" , en contraste con la "fortísima caída" de febrero. "La tendencia, que es un indicador que corrige los datos originales, creo que está marcando cierto crecimiento dentro de una notable heterogeneidad regional y sectorial", precisó a LN+.

juan carlos de pablo.jpg Juan Carlos de Pablo se mostró escéptico ante las declaraciones de Luis Caputo y advirtió sobre la heterogeneidad de la economía argentina.

La heterogeneidad como clave

El eje central del análisis de De Pablo fue la advertencia contra las generalizaciones. Subrayó las profundas diferencias entre la economía formal e informal, entre el comercio tradicional y el digital, y entre las distintas realidades regionales del país.

Para ilustrarlo, recurrió a un ejemplo cotidiano: necesitaba un insumo de oficina, lo pidió por una aplicación y al día siguiente lo tenía en su casa. "En mi barrio venden también, pero si vas a hablar con el tipo que vende toner, dice que cada vez vende menos y yo estaba demandando", graficó, para describir lo que caracterizó como una "transformación irreversible" en los patrones de consumo.

En el plano regional, fue categórico: "Si vas al interior es otra música. Vaca Muerta, San Juan, Catamarca también son la Argentina. No seamos porteñomaníacos. Vamos a la heterogeneidad, están ocurriendo millones de cosas en la Argentina".

Y agregó que los índices de salarios del Indec reflejan que la economía informal crece más que la formal, mientras que dentro de la economía formal también coexisten dinámicas divergentes entre el sector privado y el público.