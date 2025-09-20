Javier Milei publicará un nuevo libro: se titulará "La construcción del milagro"

El Presidente anunció su presentación para el 6 de octubre en el Movistar Arena. El ingreso al evento será gratuito y ya está disponible.

La última presentación de un libro de Javier Milei fue en el Luna Park.

Además de haber anunciado un encuentro con Donald Trump en el marco de su agenda internacional , Javier Milei confirmó este sábado una nueva presentación pública: será el lunes 6 de octubre para presentar su nuevo libro, "La construcción del milagro".

La última publicación del Presidente ("Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica") fue presentado en el Luna Park en mayo del año pasado El nuevo escenario es el Movistar Arena , en la ciudad de Buenos Aires , con capacidad para 15.000 espectadores. Las inscripciones para ingresar ya están habilitadas y son gratuitas.

La editorial que publicará "La construcción del milagro" es Hojas del Sur , sello que forma parte del equipo organizador de "La Derecha Fest" en Buenos Aires, luego de haberse involucrado en el evento realizado en Córdoba. En el catálogo de la editorial aparecen varios autores referenciados con la ideología libertaria, como Nicolás Marquez, Agustín Laje, Diego Recalde o Marcelo Duclós.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MILAGRO Reserva tus entradas en: https://t.co/H7aHd2Y9lF LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE VIVA LA LIBERTAD CARAJO CC: @hojasdelsur pic.twitter.com/HACV39Wk4B

El presidente Javier Milei visitará la próxima semana Estados Unidos , donde el martes mantendrá una reunión bilateral con el mandatario republicano Donald Trump . Según confirmó la Cancillería en su cuenta oficial de X, el objetivo del encuentro es “profundizar los lazos estratégicos”. Además, el lunes el jefe de Estado se verá con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , mientras que el jueves hará lo propio con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu .

El vuelo del Presidente partirá domingo por la noche rumbo a Nueva York. El objetivo principal de la visita es por segundo año consecutivo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, la actividad más importante para el Gobierno tendrá lugar por fuera de las actividades del organismo internacional.

milei trump.jpg Milei y Trump volverán a tener una reunión bilateral. The White House

La estadía en Nueva York se extenderá del lunes al jueves. El hito central será su exposición ante la Asamblea General de la ONU. De acuerdo con la organización, el mensaje de Milei quedó programado para el miércoles a las 12.15 y deberá ajustarse a 15 minutos.

Para ese tramo de la gira se sumarán a la comitiva los ministros Luis Petri y Mario Lugones. Esta será la segunda alocución de Javier Milei ante los líderes mundiales.