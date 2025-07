Exportaciones de carne: en el primer semestre, los envíos cayeron 16,4% anual, pero hubo una mejora en precios

La s exportaciones de carne refrigerada y congelada mostraron en junio un fuerte repunte, con envíos que alcanzaron las 61.500 toneladas peso producto , por un valor estimado de u$s 320,5 millones , según informó el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) , presidido por Mario Ravettino .

Entre enero y junio de 2025, Argentina exportó 312.600 toneladas de carne bovina, con un ingreso total de u$s 1.587,9 millones . En términos de volumen, esto representa una baja del 16,4% respecto al mismo período del año anterior. No obstante, el valor generado creció un 11,6% , lo que confirma la mejora en los precios promedio del producto.

En junio, el precio medio de exportación fue de u$s5.213 por tonelada, una caída del 4,8% respecto al mes previo. A pesar de esa baja puntual, el valor se mantiene 39,4% por encima del nivel de junio de 2024, cuando promediaba u$s3.741 por tonelada. De todas formas, Ravettino advirtió que los precios actuales siguen estando u$s1.100 por debajo del pico histórico de abril de 2022.