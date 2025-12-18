Wall Street sube tras el buen dato de inflación en EEUU + Seguir en









El informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumidor subieron mucho menos de lo esperado, aunque hay dudas sobre la fiabilidad de los datos, producto del shutdown.

También se sumaron los pronósticos favorables de Micron. freepik.es

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este jueves. Un informe clave sobre la inflación norteamericana podría ofrecer información sobre el impacto de los aranceles en las presiones de precios, mientras que el pronóstico favorable del fabricante de chips Micron apaciguó brevemente las preocupaciones sobre las valoraciones del sector tecnológico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,38% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,84%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Micron (+13,2%), Lululemon (+7,4%) y Western Digital (+4,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CarMax (-10,76%) y Accenture (-2,83%).

Wall Street atento a la inflación de EEUU El informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumidor subieron 2,7% interanual en noviembre, por debajo del 3% del mes anterior y mucho mejor a lo estimado por el consenso de los economistas, que pronosticaban un 3,1%. Algo similar se observó con la inflación subyacente, que fue de 2,6%, mejor a lo pronóstico y al dato previo.

Sin embargo, también existen dudas sobre si los datos podrían estar distorsionados por el reciente cierre del gobierno, similar al informe oficial de empleo publicado a principios de esta semana.

Las bolsas en Europa y Asia En Europa, el Euro Stoxx sube 0,45%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,33% y el CAC francés acompaña con 0,20%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,30%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,12%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,16%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 1,53% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,03%.

Vlada Karpovich