SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
18 de diciembre 2025 - 10:38

Wall Street sube tras el buen dato de inflación en EEUU

El informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumidor subieron mucho menos de lo esperado, aunque hay dudas sobre la fiabilidad de los datos, producto del shutdown.

También se sumaron los pronósticos favorables de Micron.&nbsp;

También se sumaron los pronósticos favorables de Micron. 

freepik.es

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este jueves. Un informe clave sobre la inflación norteamericana podría ofrecer información sobre el impacto de los aranceles en las presiones de precios, mientras que el pronóstico favorable del fabricante de chips Micron apaciguó brevemente las preocupaciones sobre las valoraciones del sector tecnológico.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,38% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,84%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,16% al alza.

Informate más

En la previa, las acciones con mayores subas son Micron (+13,2%), Lululemon (+7,4%) y Western Digital (+4,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en CarMax (-10,76%) y Accenture (-2,83%).

Wall Street atento a la inflación de EEUU

El informe del Departamento de Trabajo mostró que los precios al consumidor subieron 2,7% interanual en noviembre, por debajo del 3% del mes anterior y mucho mejor a lo estimado por el consenso de los economistas, que pronosticaban un 3,1%. Algo similar se observó con la inflación subyacente, que fue de 2,6%, mejor a lo pronóstico y al dato previo.

Las bolsas en Europa y Asia

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,45%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,33% y el CAC francés acompaña con 0,20%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido retrocede 0,30%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,12%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,16%. Mientras, el Kospi surcoreano bajó 1,53% y Nikkei 225 japonés aumentó 1,03%.

NYSE Wall Street
Vlada Karpovich

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias