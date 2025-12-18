¿Cambia el plazo fijo? Así operan los principales bancos hoy, jueves 18 de diciembre 2025 + Seguir en









El rendimiento del instrumento tradicional sigue bajo la lupa: diferencias entre entidades, modalidad digital y señales que miran los ahorristas.

Los principales bancos operan con tasas por debajo del 20% Depositphotos

El plazo fijo vuelve a ser tema de conversación cotidiana de quienes buscan cuidar pesos en un contexto donde cada punto de tasa cuenta. Con el cierre del año a la vista, bancos públicos y privados ajustan su oferta y los ahorristas comparan, calculadora en mano, qué conviene hacer con los excedentes de corto plazo.

La referencia sigue siendo el esquema habilitado por el Banco Central, que permite constituir plazos fijos online en entidades distintas a la del cliente. Esa herramienta, ya incorporada por buena parte del sistema financiero, emparejó el acceso y empujó a los bancos a competir con tasas, sobre todo en los canales digitales. Las tasas varían según el banco, el monto y si la colocación se hace en sucursal o por home banking.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Plazo fijo: cómo están las tasas en los principales bancos este 18 de diciembre El plazo fijo tradicional a 30 días mantiene su lugar como opción conservadora. Los bancos grandes, tanto públicos como privados, ofrecen rendimientos similares entre sí, con diferencias que suelen medirse en décimas. En general, las entidades oficiales se mueven cerca del promedio del sistema, mientras que algunos bancos privados medianos buscan captar depósitos con tasas algo más jugadas, sobre todo para operaciones digitales.

Estos son los porcentajes de Tasas Nominales Anuales (TNA) correspondientes al miércoles 18 de diciembre de los principales bancos del país:

Banco de la Nación Argentina : 22,5%

: 22,5% Banco Santander : 21%

: 21% Banco Galicia : 21%

: 21% BBVA : 21%

: 21% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 22%

: 22% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Macro : 25%

: 25% Banco Credicoop : 23%

: 23% Banco Ciudad: 20,5%

