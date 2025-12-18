Criptomonedas y fútbol: el club de Europa que rechazó una oferta de miles de millones y disparó su valor + Seguir en









Estos activos financieros ganan cada vez más terreno y ya están desembarcando en el deporte profesional.

La empresa dueña de la Stablecoin hizo una gran oferta a la Juventus. Imagen: Freepik

En el mundo de los negocios financieros, las criptomonedas han tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Desde la explosión del precio de Bitcoin, han surgido una gran cantidad de proyectos estables que acompañaron ese crecimiento, aunque en menor medida. Actualmente, la mayoría de los inversores las considera imprescindibles en sus diversificaciones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las criptomonedas más conocidas es Tether. Esta es una de las consideradas "stablecoins" y su valor replica exactamente al del dólar estadounidense (1 Tether = 1 dólar). Recientemente, esta empresa lanzó una importante oferta a uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo y éste la rechazó.

Oferta a Juventus El club se negó rotundamente a vender sus acciones y esto incrementó fuertemente el valor. Imagen: Forbes Argentina Juventus rechazó la oferta de Tether: cuál era la propuesta Muchos de los clubes más importantes del mundo del fútbol, también lanzaron activos financieros que los representan y la Juventus de Italia es uno de ellos. En ese sentido, Tether le hizo una oferta para adquirir el control mayoritario de Juventus Football Club y fue terminantemente rechazada por los de Turín.

La propuesta fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y pretendía comprar el 65% del club. El ofrecimiento fue de 1.110 millones de euros, ubicando el valor de cada acción en un precio de 2,66 euros. Esto produjo una enorme disparada en el valor de las acciones, lo que benefició al club italiano.

El aumento del token del club Esta propuesta no surgió como una estrategia aislada. Tether ya forma parte de los activos del club y tiene un 10% de participación ahí. Por lo que también se favoreció de la disparada del token del club. A pesar de la fuerte oferta, la reacción de la familia que posee el paquete accionario mayoritario fue inmediatamente de rechazo.

La empresa Exor y la familia Agnelli, quienes poseen el 65% de las acciones del club se negaron y de esta manera valorizaron fuertemente el precio de estas acciones y generaron un aumento exponencial en el token. Así, el activo pasó de 0,61 a 0,83 dólares en 24 horas.

Temas Millones

Criptomonedas