Exportaciones "blue": estiman en más de u$s2.000 millones el trabajo de freelancers

Sin embargo, encuentran que hay un problema que pone en jaque al sector: la fuga de talentos al mercado informal, es decir, empleados que dejan de trabajar en las empresas para ser freelancers y vender sus servicios al exterior, debido a que el cobro al tipo de cambio blue puede ser hasta tres veces mayor que los salarios locales. Hace un año que llevaron el problema al Gobierno y por primera vez le pusieron un número a la “fuga de cerebros virtual”.

Estiman que hay más de 200 mil personas que trabajan de manera “blue”, sin estar registradas, con exportaciones de servicio que nunca llegan al sistema formal, calculadas en más de u$s 2.000 millones anuales. La batalla por “blanquear” a los freelancers encuentra divididos por un lado a los empresarios, junto al Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo, y del lado de enfrente, al Banco Central.

Fuga de cerebros

Las exportaciones en economía del conocimiento crecieron 14% interanual en 2021, a u$s 6.442 millones, pero estiman que podrían haber llegado a u$s 8.242 millones anuales, si se contabilizaran las exportaciones del “mercado informal”, estimadas en u$s 1.800 millones para 2021. Para 2022, estiman que las ventas al exterior superarán los u$s 2.400 millones. “Los datos son conservadores, el valor de fuga es incremental, espero que haya alguna política que pueda defendernos”, afirmó Luis Galeazzi, director de Argencon, en una conferencia virtual de la que participó Ámbito.

En cuanto a empleo en el sector, la cantidad de trabajadores registrados es de 454 mil, aunque estiman que hay un 50% adicional con un pie en la informalidad. Los empresarios no hicieron la estimación, pero consideran que podrían ser más de 200 mil. “Mas de las dos terceras partes de los que renuncian a las empresas se van al mercado informal”, aseguró Galeazzi.

Lo ven en el día a día: si bien la economía del conocimiento suele tener pleno empleo en muchos países, lo cual implica una tasa de rotación de alrededor del 20% en busca de mejores condiciones laborales, en Argentina ese dato es el doble, lo que implica que una empresa tenga que renovar totalmente su dotación en 3 años, según el informe.

argencon.png

La pelea por el blanqueo

Hace más de un año que Argencon le llevó esta problemática al Gobierno. El diagnóstico sobre las causas es compartido. “El mercado informal paga al dólar de más de $190, sin impuestos. Las empresas liquidan a $110 y pagan 50% de cargas sociales, la fuga de talentos está creada por la brecha cambiaria”, describió Sebastián Mocorrea, de Argencon. Con una brecha cambiaria de más del 60% hace ya dos años, los empresarios coincidieron con el Ministerio de Economía y de Desarrollo Productivo en una solución “temporal” hasta cerrar la brecha.

“El tratamiento de esto era o la persecución del evasor, por llamarlo así, o mientras se resuelve la macro, que las empresas pudieran acceder a dólares libres de una parte de sus exportaciones, y que se puedan usar exclusivamente para poder pagar salarios, depositando directamente en dólares a los trabajadores, para poder pagar por el talento y que no tenga tentación de ir al mercado informal”, contó Galeazzi. “Esto avanzó, y llegó al Banco Central, que no se expidió”.

Según pudo saber este diario, en el Banco Central barajaron otra opción. Poder “blanquear” esos más de u$s 2.000 millones anuales, al permitirle a los freelancers que pudieran liquidar sus exportaciones al tipo de cambio financiero, tal como se hizo con las cuentas bancarias para turistas. “Entran 0 dólares por servicios profesionales al exterior”, graficó una fuente del BCRA. Ámbito consultó a Galeazzi su opinión sobre esta posibilidad: “Eso sería un tiro en el pie, porque aumentaría las razones para salir de las empresas. Es una cuestión de proteger a una industria que está formada por empresas que son las que dan estructura, no acompañamos en absoluto una decisión de ese tipo”.