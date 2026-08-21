Morgan Stanley proyecta un rally en el oro y prevé que supere los u$s5.000 en 2027

La baja de tasas de la Fed, las compras de los bancos centrales y los temores fiscales impulsan al metal. Sin embargo, el camino hacia esos valores no será lineal y estará sujeto a episodios de volatilidad.

Morgan Stanley proyecta que el oro superará los u$s5.000 por onza en 2027, superando metas previas.

Morgan Stanley proyecta que el oro podría superar los US$ 5.000 por onza en 2027, tras haber alcanzado antes de lo esperado su meta de US$ 4.450 para fines de 2026. Sin embargo, la entidad advirtió que el avance hacia nuevos récords no será lineal y estará marcado por episodios de volatilidad.

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La visión del banco se apoya en factores monetarios, compras de la banca central y temores fiscales. Destacan la menor probabilidad de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal, la recuperación del flujo hacia los ETF de oro y el constante aumento de las reservas oficiales.

El precio del oro se dispara impulsado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el debilitamiento del dólar . Para UBS, este rally aún tiene recorrido y el metal precioso podría alcanzar rozar nuevos máximos durante los próximos trimestres.

Con un salto del 3,4%, la cotización del oro alcanzó los u$s4.481 la onza, habiendo marcado un pico durante la sesión de u$s4.486 que representa su valor máximo desde principios de junio. Según los registros de la agencia Bloomberg, el activo suma un incremento de alrededor del 8,51% a lo largo de los últimos 30 días.

"El oro ha subido casi un 10% este mes, y vemos precios más altos en el mediano plazo a medida que caigan las tasas de interés reales de Estados Unidos y la demanda de inversión se mantenga alta”, dijeron Dominic Schnider y Giovanni Staunovo, estrategas de UBS.

El precio del oro se dispara impulsado por la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y el debilitamiento del dólar .

Menor posibilidad de suba de tasas de la Fed

La menor expectativa de alzas de tasas por parte de la Fed reactivó el flujo hacia el oro. Tras perder 93 toneladas en mayo y junio, los ETF respaldados en el metal captaron 70 toneladas entre julio y agosto, según datos de Morgan Stanley.

Los economistas de Morgan Stanley estiman que la Fed mantendrá las tasas intactas durante todo 2026, dejando a los datos de inflación y a la comunicación oficial como los grandes catalizadores del mercado.

Los economistas de Morgan Stanley estiman que la Fed mantendrá las tasas intactas durante todo 2026.

Cabe precisar que esta perspectiva beneficia al oro: al no generar intereses, el metal se vuelve más atractivo cuando los rendimientos reales se estabilizan o caen, reduciendo su costo de oportunidad frente a otros activos.

El papel de China y Polonia

A su vez, los bancos centrales se consolidan como un soporte clave de la tendencia alcista. En lo que va de 2026, China sumó 60 toneladas de oro, su mayor incremento anual desde 2023, mientras que Polonia añadió 82 toneladas, elevando sus reservas a 632 toneladas en su camino hacia la meta de las 700.

El comportamiento de ambos países refleja cómo las autoridades monetarias aprovechan los períodos de precios bajos para acumular reservas. Para el mercado, las compras oficiales actúan como un soporte estructural para la cotización: al reducir la dependencia de la demanda privada, ayudan a contener la profundidad de eventuales correcciones.

En lo que va de 2026, China sumó 60 toneladas de oro, su mayor incremento anual desde 2023.

El desacople del oro y el factor deuda pública

Morgan Stanley señala una ruptura en la correlación tradicional entre el oro y los rendimientos reales a largo plazo. Mientras que desde febrero el metal mantenía una relación inversa con las tasas a 10 años, hacia comienzos de agosto esta dinámica se desacopló: el precio del oro comenzó a subir aun cuando los rendimientos de largo plazo se mantuvieron estables.

La fortaleza del oro responde a algo más que la demanda física: Morgan Stanley señala que el repunte coincidió con un mayor empinamiento en la curva de rendimientos, lo que apunta a impulsores de mercado más profundos.

Aunque el aumento de los rendimientos de largo plazo suele representar un obstáculo para el oro, Morgan Stanley advierte que, en el contexto actual, este fenómeno también refleja las crecientes preocupaciones sobre los elevados niveles de deuda pública global.

El avance hacia récords no será lineal y estará sujeto a episodios de incertidumbre. Depositphotos

La situación actual evoca el panorama del segundo semestre de 2025 y principios de 2026: tasas de corto plazo a la baja por la Fed, pero rendimientos sostenidos a largo plazo debido a la abultada deuda pública, la inflación y las dudas sobre el dinero fiduciario.

Asimismo, nuevos factores entran en juego: las tasas de largo plazo encuentran impulso en el alza del petróleo y la emisión de deuda tecnológica, mientras rebrota la atención del mercado sobre el endeudamiento estatal.

Morgan Stanley suma otro elemento positivo para el oro: la mayor frecuencia en la recompra de bonos de largo plazo por el Tesoro de EEUU, una medida que promete moldear los rendimientos y flexibilizar la percepción del riesgo financiero.

Morgan Stanley pronostica al oro por encima de u$s5.000 para 2027

Bajo la suma de estas variables, Morgan Stanley prevé un terreno fértil para que el oro supere los u$s5.000 por onza a lo largo de 2027, e incluso contempla la posibilidad de que alcance ese hito antes de lo previsto.

Factores clave: La baja de tasas de la Fed, compras de bancos centrales y temores fiscales impulsan el metal. Depositphotos

La previsión alcista no implica un avance lineal: Morgan Stanley alerta que sorpresas en los datos económicos de EEUU, en particular sobre la inflación, podrían provocar fuertes sacudidas de corto plazo.

Por su parte, UBS sostiene su proyección de u$s4.600 por onza para fines de 2026, pero anticipa un fuerte impulso posterior. La entidad prevé que el oro escale a u$s5.000 para marzo de 2027, alcance los u$S5.200 en junio y culmine septiembre de ese año en los u$s5.400.