Fed: Kevin Warsh prometió independencia de Donald Trump, propuso un giro en la comunicación y no dio señales claras sobre tasas

Los analistas del mercado celebraron las declaraciones sobre la autonomía del banco central de EEUU, aunque reconocieron la falta de detalles en sus declaraciones.

Acorde a lo esperado , el candidato a reemplazar a Jerome Powell de la Reserva Federal (Fed) , Kevin Warsh , abogó por un "cambio de régimen" en el banco central estadounidense durante la audiencia que mantuvo en el Congreso norteamericano este martes y prometió garantizar la independencia del gobierno. Entre las modificaciones que propuso incluyó un nuevo enfoque para controlar la inflación , junto con una reforma que podría disuadir a los miembros de la autoridad monetaria de dar demasiados detalles sobre la dirección de la política monetaria .

"Los errores fatales de política monetaria de hace cuatro o cinco años" constituyen una herencia con la que los hogares norteamericanos aún están lidiando, afirmó Warsh , que responsabilizó al banco central del repunte inflacionario tras la pandemia. Por ese motivo, argumentó que es necesario " un cambio de régimen en la conducción de la política monetaria", lo cual implica "un marco de inflación nuevo y diferente" .

Afirmó que, en caso de ser efectivamente elegido como titular de la Fed , actuaría con rapidez para determinar si las nuevas herramientas de análisis de datos podrían ofrecer una mejor comprensión de la inflación y, además, disuadir a los responsables políticos de pronunciarse demasiado sobre la posible evolución de los tipos de interés.

"Lo que la Reserva Federal necesita son reformas en sus marcos y en su comunicación", declaró el exgobernador de la autoridad monetaria. " Demasiados funcionarios de la Fed opinan sobre dónde deberían estar los tipos de interés . Eso resulta contraproducente", agregó.

También se le preguntó a Warsh sobre los comentarios que el presidente de EEUU, Donald Trump, hizo poco antes del inicio de la audiencia, en los que el mandatario aseguró de que se sentiría decepcionado si su nominado para dirigir la Fed no obtenía una rápida aprobación para los recortes de tasas. " Los presidentes suelen estar a favor de recortar las tasas . El presidente Trump lo expresa públicamente ", dijo al respecto.

La audiencia rápidamente se tornó polémica, y el ritmo del proceso de confirmación de nuevo titular en el Senado quedó en suspenso. Por ejemplo, Warsh no afirmó de manera explícita que Trump haya perdido las elecciones de 2020 y también declaró que mantendría sus planes de vender más de u$s100 millones en activos, en caso de ser electo.

Por otro lado, el senador republicano Thom Tillis explicó que no votaría a favor del abogado y financiero de 56 años hasta que la administración Trump archivara la investigación penal contra Powell. No es un dato menor, ya que Tillis se convirtió en el principal obstáculo para que la confirmación de Warsh se someta a votación en el Senado y pueda convertirse como nuevo presidente de la Fed el próximo 15 de mayo.

Kevin Warsh Warsh podría volverse el nuevo titular de la Fed el próximo 15 de mayo. CNN en español.

Cómo tomó el mercado la audiencia

Consultado por Ámbito, el analista de Portfolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola, afirmó que "las declaraciones de Kevin Warsh, en sí mismas, no movieron demasiado al mercado", debido a que, "en líneas generales, fue políticamente correcto, especialmente en todo lo vinculado a la independencia de la Fed".

Y ejemplificó: "Marcó distancia de la presión de Donald Trump, evitó comprometerse con una trayectoria de tasas y rechazó la idea de dar 'forward guidance' (comunicar planes futuros). Hoy, en su paso por el Senado, fue puesto a prueba justamente en ese punto y volvió a responder en la misma línea, sin salirse del guión ni dar definiciones que alteren expectativas".

En consonancia, Ignacio Durán, analista de Research en Balanz opinó en conversaciones con este medio que si bien la exposición de Warsh en líneas generales fue "positiva", también "evitó dar precisiones sobre el sendero de política monetaria que adoptaría en caso de ser confirmado por el Senado". De todas maneras, resaltó que "llevará adelante una gestión independiente respecto a Trump".

Por su parte, el analista de Pepperstone, Michael Brown, sostuvo que es probable que la Reserva Federal bajo la dirección de Warsh sea "favorable" a los activos de riesgo, "dado el creciente enfoque en la oferta de la economía y el probable deseo de una tasa de fondos federales más baja, en medio de las expectativas de un aumento de la productividad impulsado por la IA".

Y agregó: "Dicho esto, también es probable que sea una Reserva Federal que, al menos a corto plazo, genere mayor volatilidad, a medida que los participantes se adaptan a un régimen con mucha menos visibilidad de la que estamos acostumbrados, con menos discursos, pronósticos y escasa orientación prospectiva".