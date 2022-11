La Federación Agraria contra el Dólar Soja II: "No es el camino a seguir".

soja.jpg Invertir en tecnología: la clave para superar a La Niña Pexels

En su mensaje, la asociación marcó que la primera edición de este programa "sólo sirvió para seguir concentrando, beneficiando a actores que no somos los productores, menos aún a los pequeños y medianos que directamente ya no tenemos soja para vender". "Asimismo, la vez anterior impactó muy fuerte y negativamente sobre el precio de los arriendos, de los insumos de las economías regionales, como así también en los insumos de la actividad avícola, la ganadería vacuna y porcina y la lechería, por lo que no sólo los productores no nos beneficiamos con nada, sino que directamente nos perjudicamos", advirtieron.

En una crítica directa al ministerio de Economía, la Federación Agraria insistió que "las necesidades de ingreso de divisas que tenga el país no pueden ser siempre sostenidas por el mismo sector, ni se puede beneficiar siempre a los mismos y perjudicar a los actores más chicos". Por la misma línea, reflexionaron que "es necesario que la Argentina pueda contar con una política agropecuaria integral, que atienda las necesidades de todos los productores, que contenga a las economías regionales y que contemple la dramática situación que padecemos consecuencia de la sequía, heladas y otras inclemencias climáticas".

Aceiteros reaccionan al Dólar Soja II: "Es una mejora temporal"

En este marco, presidente de CIARA-CEC, consideró: “vemos a esta nueva condición como una mejora que, aunque sea temporal, tendrá un impacto directo en el precio de la soja en el mercado interno”. Por otra parte, Idígoras resaltó “que la decisión de venta de soja está siempre en manos del productor, y será él quien decida cuándo vender, entendiendo que en esta oportunidad el tipo de cambio va a durar únicamente hasta fin de diciembre”.

En cuanto a los posibles impactos, dijo que “el flujo estimado de ingresode divisas para todo el complejo cerealero - oleaginoso durante el mes de diciembre estaría en 3 mil millones de dólares”. Asimismo, explicó que hasta tanto no se logre la eliminación de los derechos de exportación, las alícuotas deben lograr la igualdad tributaria, es decir, un exportador de soja y un exportador de productos industriales de la soja deben pagar los mismos impuestos por la tonelada de soja comprada.

Finalmente, el presidente de CIARA-CEC afirmó que "esta medida temporal deja en evidencia la necesidad de trabajar en una política pública que aligere en forma permanente la alta carga tributaria que pesa sobre la cadena de soja. Los cambios circunstanciales en el tipo de cambio no son bases firmes para lograr el crecimiento y el desarrollo del sector. Por eso propiciamos un único tipo de cambio como política permanente".