Federico Sturzenegger adelantó que habrá "un acuerdo comercial bastante inédito" con EEUU







El ministro de Desregulación aseguró que los anuncios incluirán un entendimiento comercial. Aseguró que permitirá un "acceso privilegiado" al mercado estadounidense para "ciertos sectores".

Federico Sturzenegger dio un anticipo sobre las novedades que llegarán desde EEUU.

Antes de la reunión en la Casa Blanca entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que los anuncios incluirán un acuerdo comercial entre ambos países.

"Vamos a tener un acuerdo comercial bastante inédito dentro de los Estados Unidos y ese acuerdo va a permitir a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano", dijo en el canal de streaming La Casa.

La reunión entre Donald Trump y Javier Milei Milei se reunirá desde las 14 (hora argentina) con Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Las negociaciones de las últimas incluyeron el salvataje financiero para descomprimir la presión sobre el dólar antes de las elecciones, que incluye un swap por u$s20.000 millones y la intervención directa del Tesoro de EEUU en el mercado cambiario argentino, como anunció el jueves pasado el secretario Scott Bessent. Pero los anuncios irán más allá.

Una de las patas es la comercial. El Gobierno viene negociando desde hace varios meses la posibilidad de reducir los aranceles que aplicó Donald Trump en el marco de la guerra comercial.

Además, EEUU busca desplazar a china de las inversiones en sectores que Trump considera estratégicos para su país, como el litio, las tierras raras, el uranio, la energía nuclear y las telecomunicaciones. Es por eso que también se prevé que se comprometan regulaciones que brinden mayores facilidades para las empresas norteamericanas.

"Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países", afirmó Sturzenegger. "Lo de Javier (Milei) con Trump tiene dos dimensiones: la parte que más ha estado en los medios de la ayuda del Tesoro, el mercado cambiario, el swap, pero después hay una parte que venimos trabajando desde hace muchísimos meses, un acuerdo comercial", enfatizó el funcionario.