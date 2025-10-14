Banco Nación aumentó las tasas de interés del plazo fijo: cuánto gano si invierto hoy $1.000.000 a 30 días

La entidad bancaria actualizó sus rendimientos para los depósitos. Mirá cuánto se puede obtener con una inversión inicial.

En un contexto económico complicado como el actual, los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos que buscan resguardar sus ahorros. Además, durante octubre de 2025, el Banco Nación y otras entidades actualizaron sus tasas de interés.

La suba de la Tasa Nominal Anual (TNA) hace que esta herramienta quede como una de las preferidas por quienes buscan un rendimiento seguro. La nueva actualización hace que el rendimiento mensual mejore tanto en la versión tradicional como en la modalidad electrónica.

Con las tasas vigentes en octubre, una inversión de $1.000.000 en el Banco Nación ofrece diferentes resultados según el tipo de canal utilizado:

En las operaciones realizadas de manera presencial en sucursal , la TNA es del 34% , lo que genera intereses por $27.945,21 en un plazo de 30 días. Entonces al finalizar el período, el monto total acreditado va a ser de $1.027.945,21 .

Por el otro lado, quienes prefieren hacerlo de forma digital, ya sea desde la app o el home banking, acceden a una TNA más alta del 41%, con una ganancia de $33.698,63 en el mismo lapso. Entonces el total a cobrar al vencimiento llega a $1.033.698,63.

Además, el Banco Nación mantiene la Tasa Efectiva Anual (TEA) en 39,84% para los depósitos presenciales y 49,67% para los electrónicos, así que la rentabilidad mejora mucho más si es que se renueva el plazo fijo cada mes durante un año entero.

Como actualmente le país esta pasando por un escenario económico donde el dólar y la inflación continúan presionando sobre los ahorros, el nuevo ajuste de tasas del Banco Nación queda perfecto para quienes buscan tener un buen rendimiento, pero sin tener que asumir grandes riesgos.