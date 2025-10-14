ARCA modifica los trámites del sistema informativo para productores del agro: ¿cuáles son los cambios?

La medida busca adaptar los tiempos burocráticos al nuevo ciclo agrícola. Podrá haber diferencias de hasta el 10% entre liquidaciones de exportaciones y valores informados al BCRA.

Luego de las críticas que recibió el Gobierno por la reducción temporal de las retenciones a las exportaciones, que no pudo ser aprovechada por los productores agropecuarios, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una mejora para los trámites del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) .

El SISA es un registro unificado de datos que antes se presentaban ante diferentes organismos. Uno de sus elementos mas importantes es la información relacionada con la existencia de granos y el área sembrada, que permite al Estado hacer proyecciones sobre cosechas y divisas que generarán las exportaciones.

ARCA anunció una serie de cambios que facilitan la presentación de datos, al tiempo que adapta los plazos a los nuevos ciclos agrícolas.

“En cuanto a la adecuación de la Información Productiva (IP), se modifican las fechas y contenidos de la declaración IP1, que a partir de la próxima campaña agrícola deberá presentarse del 1° de septiembre al 31 de octubre de cada año, incluyendo las existencias al 31 de agosto y las superficies agrícolas correspondientes a los cultivos de invierno”, señala el comunicado oficial.

El reporte indica que “se trata de un cambio que busca acompañar la extensión de los ciclos productivos generada por innovaciones tecnológicas y condiciones climáticas variables”.

El SISA es además un sistema de scoring para los productores, por el que se asignan notas de cumplimiento, lo que le permite a los que tienen calificaciones mas altas alcanzar un mejor tratamiento de ARCA al momento de pedir planes de pagos permanentes u otros beneficios.

ARCA precisó que “a partir de ahora, se flexibilizan los parámetros objetivos utilizados para asignar los distintos “estados” (1, 2 o 3), otorgando mayor previsibilidad y permitiendo que más productores puedan acceder a una calificación favorable”. “Además, de la calificación “A” se incorpora la calificación “B” en SIPER, para alcanzar el Estado 1 (bajo riesgo)”, indica la nota oficial. Es de recordar que el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) es el scoring general para todos los contribuyentes de ARCA.

El organismo recaudador indicó que “se actualizan los parámetros de incumplimiento, precisando las situaciones que implican una incorrecta conducta fiscal, incorporando condenas firmes por delitos tributarios, aduaneros o conexos, tanto para personas físicas como jurídicas”.

“Además, la norma redefine el tratamiento de inconsistencias reportadas por el Banco Central en materia de ingreso y liquidación de divisas, estableciendo un umbral mínimo actualizado de 10% del valor FOB de exportaciones o u$s10.000, el que resulte mayor”, indica el comunicado

¿Cómo era antes?

ARCA cabe recordar que hasta el momento, uno de los requisitos a cumplir para que un productor u operador sea categorizado en Scoring 1 en SISA era contar con SIPER A. Asimismo, para evitar la baja de scoring originada por las inconsistencias o incumplimientos informados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en cuanto a la obligación de ingresar y liquidar divisas, se debía cumplir con la totalidad de los permisos informados por el BCRA.

De igual forma, los períodos de presentación de la Información Productiva (IP1) estaban definidos en función de un esquema de campañas tradicional, que no contemplaba las ampliaciones recientes en los plazos de siembra y cosecha.