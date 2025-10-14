Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025







A raíz del nuevo porcentaje de inflación, ya se puede calcular cuál será el valor de estas prestaciones el próximo mes.

El porcentaje de inflación de septiembre se agregará a los valores de las jubilaciones de noviembre.

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento para los haberes de noviembre. Esto se debe a que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó el dato de inflación de septiembre 2025.

La relación entre estos números fue establecida por el Decreto de Movilidad Jubilatoria, impulsado a principios del 2024. Este estipula que los haberes de todas las prestaciones de ANSES se actualizan en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el INDEC.

Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en noviembre 2025

Según el informe del INDEC, la inflación de septiembre alcanzó el 2,1%, el valor más alto de los últimos meses, mientras que la variación interanual fue del 31,8%. A raíz de ello, estos serán los cobros estimativos para los beneficiarios de las jubilaciones y pensiones:

Jubilación Mínima: $333.157,28

Jubilación Máxima: $2.241.604,19

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $266.498,32

Pensión No Contributiva: $304.647,87

Asimismo, algunos de estos titulares también recibirán el bono previsional del organismo junto con sus cobros. Este tiene un valor de $70.000 y se le otorga a aquellos que reciban montos menores a la suma entre la bonificación extra y la jubilación mínima. Por lo tanto, estos serán los haberes finales de estos jubilados: Jubilación Mínima: $403,157,28

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.498,32

Pensión No Contributiva: $374.647,87

