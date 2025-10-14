¿Bilateral o almuerzo de comitivas? Se redefine la agenda Javier Milei-Donald Trump Por Dionisio Bosch







El Presidente viene bregando para tener una visita de Estado con su pareja de los EEUU, desde que asumió. Finalmente, el encuentro se acotará a una presentación ante la prensa y un almuerzo más corto de lo habitual. De todas formas, el objetivo está logrado.

La foto que no será. A pesar del tiempo disponible, Trump acotó su encuentro con Javier Milei a una rápida presentación ante el periodismo y un almuerzo.

Como veníamos alertando el viaje a Medio oriente terminó siendo lo suficientemente agotador (39 horas, la mayor parte de ellas arriba de un avión) como para que Donald Trump cambiara su agenda, suspendiera la reunión bilateral con Javier Milei, y solo dedicará 45 minutos (lo habitual son 60, no olvidemos que el yanqui está cansado) que tiene reservados para almorzar al mandatario argentino y su comitiva.

Apenas más que el tiempo suficiente como para cruzar algunas palabras, estrechar manos, agradecer (Milei) y sacarse algunas fotos juntos, pero difícilmente el escenario para negociar nada demasiado relevante (no olvidemos que de las charlas participan los intérpretes).

Si bien la agenda sugiere que hay tiempo para algo más, son las descortesías que se permiten los amigos cuando uno está cansado.

Esto en nada disminuye el esfuerzo y la buena voluntad del presidente Norteamericano en recibir a su par del sur, pero de alguna manera constituye una frustración para el argentino, en la que fue la geopolítica -el plan de Paz que logró Trump entre Israel y Hamas, sin dudas mucho más relevante que cualquier convite y que lo pone en carrera para el Nobel de la Paz 2026-, la causa de que Milei no pueda volverse con el cartón completo para adornar su campaña electoral.

Milei es joven, y aunque las Visitas de Estado están restringidas a una por mandatario extranjero durante cada periodo presidencial (en total rara vez superan las 6 por año), seguramente ya tendrá tiempo para encontrarse otra vez en la Casa Blanca, que Trump lo reciba en la puerta del “South Lawn” y cumplir su sueño de, luego de conversar a solas, sacarse la tradicional foto con el Presidente Norteamericano frente a la chimenea del “Oval Office”.

image Agenda de Donald Trump para el martes 14 de octubre