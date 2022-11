Felipe González: "No hay que usar las palabras como puñales"

Cierto, es que como reconoció Felipe González el “temor de volver a las andadas o “siempre los grandes acuerdos surgen de las grandes crisis” suele ser un gran disciplinador.

En un salón del Hotel Alvear, Felipe González disertó por más de una hora acerca del rol de los Pactos de la Moncloa en la consolidación del desarrollo español, aunque se detuvo en más de una oportunidad para enfatizar acerca de los cambios en la geopolítica mundial y, los desafíos que esto implica para la Argentina y la región, convocado por el G6, que agrupa a la banca (ADEBA), la Bolsa de Comercio, el comercio (Cámara Argentina de Comercio), la construcción (CAMARCO), el campo (SRA) y la industria (UIA).

Un auditorio colmado escucho las palabras del ex presidente español y donde se pudo ver a los miembros de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz -, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti; empresarios como Cristiano Ratazzi; Aldo Roggio; Juan Napoli, Gerardo Werthein; entre otros.

felipe gon´zalez en argentina (1).jpeg

El sindicalismo también dio el presente, estuvo Hugo Moyano, Juan Carlos Schmidt; Armando Cavalieri, Rodolfo Daer; en tanto, que por parte de la dirigencia política se vieron más miembros de la oposición, como Mario Negri, Martin Lousteau; Jesus Rodriguez, Humberto Schiavone Por el oficialismo asistieron: el ministro del Interior, Wado de Pedro, el jefe de Gabinete, Juan Manzur y Diego Bossio.

“Para que haya diálogo tiene que haber conocimiento del logos del otro. Aceptar y conocer el logos del otro no es estar de acuerdo previamente, pero para estar de acuerdo o en desacuerdo hay que conocerlo. Porque pactar no significa dejar de competir, no significa ponerse de acuerdo en todo”, dijo González para luego aseverar que: “No hay que usar las palabras como puñales”.

Recomendación que “parece difícil que algunos dirigentes políticos tengan intenciones de cumplir”, comentaban algunos asistentes, recordando cómo se pelean tanto desde el oficialismo, como en la oposición o en partidos nuevos como el que lidera Javier Milei que suele utilizar los agravios no solo para criticar a los adversarios políticos sino hasta los de su propia fuerza.

A lo largo de la exposición del ex presidente español quedo claro que la política en su conjunto no está respondiendo a las necesidades de sus votantes y no dudó en adjudicar esta insatisfacción como resultado del “fracaso e ineficiencia en el funcionamiento político”.

Asimismo, dijo que existe una “ensoñación de los antagonismos” y fue muy duro con los populismo (de cualquier índole) a los cuales definió como aquellos que “dan una respuesta sencilla a un problema complejo” y, cuando no se resuelve el problema “se señala a culpables que no les permiten hacer”.

En este sentido, y en función de estas demandas que la política no esta satisfaciendo recomendó: “Los dirigentes políticos, sociales, sindicales y económicos son líderes. Y los líderes deben proveer certidumbres, aún en una época de incertidumbres como ésta. Es mejor equivocarse y corregir juntos, unidos en el objetivo de construir un país, que equivocarse por separado y en contra del otro”.

Para que Argentina logre un gran acuerdo nacional, según se desprende de la exposición del ex presidente, Felipe González parece que dependerá de que las dirigencias no quieran “volver a las andadas” en referencia a la España pre pacto de la Moncloa que enfrentaba, entre otros problemas, una inflación anual del 25%.

“El país enfrenta una inflación de casi el 100% y sus dirigencias parecen no percibir la necesidad de acordar políticas”, reflexionaba un viejo dirigente. Justamente ante una pregunta respecto al tema de la alta inflación en la Argentina, González explico: “Si uno quiere bajar la inflación tienen que fijar salarios con el objetivo de inflación futura, siempre con una cláusula que compense las desviaciones”.

A lo largo de su disertación, el ex presidente español enfatizó que el Acuerdo de Moncloa no fue solo un pacto de precios y salarios, sino que incluyo reformas más profundas.

“Siempre los grandes acuerdos surgen de las grandes crisis”, admitió González ante la pregunta de Ámbito en el sentido porque no se podía lograr un acuerdo. Para el líder español, considera que el cambio geopolítico es una oportunidad del papel en el mundo de Argentina, de América Latina y de Europa, y, en este sentido, sugirió: “en estos momentos de redefiniciones sería mucho mejor ir juntos, aunque fuera promediando las posiciones”.

Cambios

Durante su exposición, González expresó que los desafíos que enfrenta el mundo -la post pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, los déficits energéticos y la escasez de alimentos- deben ser superados a través de consensos nacionales y regionales amplios. “Hay un momento de inexorable cambio geopolítico en el que Argentina tiene que redefinir su papel en el concierto internacional, hay una ruptura del modelo de globalización que generará nuevas formas y nuevas cadenas de suministros. Su definición sobre el futuro de los próximos cuatro años debe focalizarse sobre variables estratégicas como el litio, el gas natural de Vaca Muerta y el cobre. Esas variables, ¿la van a tener en cuenta para pelear o para construir un proyecto de país”, expresó el ex mandatario español.

Al término del encuentro, los representantes del G6 coincidieron en que “los esfuerzos de la dirigencia argentina deben enfocarse en la construcción de un espacio de debate que permita alcanzar acuerdos básicos, reconociendo y aceptando las diferencias”.

La organización del evento estuvo a cargo de las entidades que conforman el G6: Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA)