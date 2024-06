FMI: descreen en el mercado que haya fondos frescos de forma inminente y alertan por el cepo

La opinión de los analistas de mercado es contundente: no habrá dinero fresco por parte del Fondo Monetario Internacional de forma inminente. Especialistas consultados por Ámbito señalan que los históricos cortocircuitos con el staff, las dudas en la política cambiaria y el nivel de endeudamiento con el organismo, dificultan el acceso a nuevos desembolsos. Hasta el economista amigo de Javier Milei , Juan Carlos de Pablo, anticipó que no llegarán dólares nuevos. Hay preocupación por el cepo cambiario y en la Casa Rosada ya estiran la apertura hasta el último trimestre.

Este último punto, no parece sencillo. El año pasado, con Alberto Fernández en la presidencia y Sergio Massa lanzado como candidato, ambos visitaron la Casa Blanca y aún con el apoyo de Joe Biden y un pedido directo a la Secretaría del Tesoro, el Fondo no habilitó el “puente” que en aquel momento se pedía para atravesar la escasez de divisas que agravó la sequía.

Es cierto que la situación cambió, hoy Javier Milei exhibe números contundentes en el frente fiscal, uno de los que más celosamente audita el Fondo. Sin embargo, para el economista Juan Carlos de Pablo, que visita con frecuencia la quinta de Olivos, “no llegarán fondos frescos del FMI”.

Incluso, en diálogo con Radio 10, consideró que un desembolso adicional sería perjudicial para el Gobierno ya que daría el mensaje equivocado de que la administración central cuenta con cierto margen y podría generar más presión de diversos sectores sobre las cuentas públicas.

El ex representante argentino ante el FMI, Héctor Torres, destacó que “hay muy buenas posibilidades de tener un nuevo programa con el FMI porque están muy conscientes del esfuerzo que hace el Gobierno en materia fiscal”. Lo que no será tan fácil, según el ex funcionario es conseguir fondos frescos porque “el objetivo del Fondo hoy es reducir la exposición con Argentina, no aumentarla".

Factores que condicionan una decisión

Fuentes del mercado consultadas por Ámbito, también sugirieron prestar especial atención a los tiempos. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y para los analistas parece difícil que se tome una resolución de estas características antes de conocer el desenlace, ya que se trata del principal accionista del organismo y el único con derecho a veto.

Luego aparecen otros puntos que deberán formar parte de la negociación como el futuro de la política monetaria y cambiaria. En el Fondo vienen pidiendo de forma recurrente terminar con los esquemas diferenciales como el “dólar blend”, siguen con atención la apreciación del peso y si bien apoyan la idea de una “competencia de monedas”, rechazan la dolarización.

Es decir que en cualquier caso, la negociación de un nuevo programa implicará recalcular gran parte de los condimentos que el Gobierno viene aplicando a su plan económico. Para Piedad Ortiz, economista Jefe de Wise Capital “sería de esperar que para un refresh de fondos el FMI ponga como condición la resolución del cepo cambiario”.

Caputo y Milei hablan de la relación entre los pasivos remunerados y las reservas, de los stocks y los puts. En la intimidad, en la Casa Rosada ya reconocen que la apertura del cepo deberá esperar. Los que apuntaban al segundo o tercer trimestre, ya corren el arco hacia el cuarto.