FMI: el Gobierno superó las metas fiscales pese al deterioro de la recaudación tributaria

Para compensar la caída de recaudación del trimestre, aparecieron "ruedas de auxilio", como privatizaciones y reducción del gasto por un margen equivalente.

El superávit fiscal primario conseguido por el Gobierno en el primer trimestre del año superó a la meta indicativa acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $1,5 billones para este período. Entre enero y marzo el acumulado fue de $5,7 billones, mientras que la meta indicativa era de $4,2 billones.

El resultado logrado en la primera etapa del año tuvo la ayuda de ciertas "ruedas de auxilio" que permitieron al ministro Luis Caputo lograr el objetivo. Se registraron ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones y, por otro lado, se pisaron pagos de subsidios en partidas importantes.

En enero de este año el saldo primario extraordinario fue de $3,1 billones. El diferencial fueron las "rentas de la propiedad" , por ingreso de dinero de la privatización de la represa del Comahue. Fueron unos $2 billones en rentas que incluyeron ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En febrero el saldo fue de $1,4 billones, mientras que en marzo fue de $930.284 millones.

Según indica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), al analizar lo sucedido en el primer trimestre de 2026 con relación al mismo período de 2025, surge que "los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 5,1%" .

"Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 8%, mientras que los no tributarios subieron un 38,9% real interanual", dice el reporte.

El IARAF plantea que se trata de "ingresos extraordinarios por la privatización de la gestión de las represas del Comahue" y aclara que otros ingresos no tributarios "no lograron compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios".

Por otro lado, el gasto primario cayó 5% real en el trimestre. Los gastos que subieron, dice el reporte, fueron subsidios a la energía (+86,5%), transferencias a las universidades (+30,8%) y transferencias de capital a provincias (+22,3%). En el caso de la energía, se trata del mecanismo que usó el gobierno para evitar trasladar a las tarifas las subas de costos, lo que hubiera impactado aún más fuerte en la inflación.

"También resulta importante destacar el incremento del 2,2% del gasto en jubilaciones y pensiones contributivas, que participa en el 41% del gasto primario", precisa el IARAF.

En tanto, los gastos que más cayeron fueron: subsidios a otras funciones (-95,1%), transferencias corrientes a provincias (-37,3%) y subsidios al transporte (-31,2%).

Superávit en baja

Por otro lado, el IARAF señala que "el superávit primario del primer trimestre de 2025 de $6 billones en pesos constantes de marzo de 2026 se transformó en un superávit primario de $5,7 billones, con una baja real del 5,4%".

"Al excluir los ingresos por la privatización, el superávit primario es de $4.607.486 millones, con un descenso real interanual del 23,7%", indica el reporte.

Ajuste procíclico

El Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC) señaló, en relación a la dinámica fiscal de marzo, que "el gasto primario se ajusta de manera casi simétrica" en relación con la baja de ingresos. En marzo, la caída fue de 5,8% interanual real, acumulando tres meses consecutivos de contracción en la medición desestacionalizada.

"Este comportamiento refleja una estrategia fiscal de carácter defensivo, en la cual el gobierno adecúa el nivel de erogaciones a la evolución de los ingresos con el objetivo de preservar el equilibrio", dice el CEPEC. El centro de estudios advierte que "no se observa, por tanto, un impulso contracíclico desde el frente fiscal, sino más bien una profundización del sesgo procíclico del ajuste".