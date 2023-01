Foro de Davos: el FMI dice que el PBI mundial "tocará fondo" en 2023

Cabe recordar que el FMI ha rebajado hasta en tres ocasiones su previsión de crecimiento desde octubre de 2021, aunque podría no volver a hacerlo. "No veo una rebaja ahora, pero el crecimiento en 2023 se ralentizará", ha insistido la economista búlgara.

En la entrevista de este martes, la directora gerente del FMI también ha hablado de los bancos centrales, y ha explicado que, en su opinión, aún no han llegado al final del endurecimiento de la política monetaria, ya que la inflación se está ralentizando pero sigue siendo "bastante alta".

"Todavía no hemos llegado a ese punto", aseveró Georgieva, al tiempo que advirtió a los bancos centrales: "Deben tener cuidado de no quitar el pie del freno demasiado pronto". Sus palabras no son casuales: lo dice una semana después de que la inflación en EEUU alcanzara su nivel más bajo desde octubre 2021, mientras que la inflación de la zona euro se desacelera.

Sobre China, que este martes anunció un crecimiento del PBI del 3% en 2022, Georgieva aseguró que contemplan un aumento del PBI chino aunque no volverá a representar una parte del crecimiento mundial.

"Las tasas de crecimiento de China no volverán a los días en que China generó alrededor del 40% del crecimiento mundial, esto no va a suceder", destacó Georgieva.