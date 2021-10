Una nueva exigencia complica la negociación con el FMI y pone la mira sobre el Banco Central

El economista que, a lo largo de su carrera en el FMI supo analizar la situación de Argentina, agregó: “No quiero adelantarme a esas discusiones (entre el Fondo y las autoridades argentinas), pero ciertamente es algo que estamos viendo”.

En tanto, fuentes del Banco Central dijeron a Ámbito que “no es un tema que haya aparecido en las reuniones con el FMI”. Al respecto, especialistas en la materia sostienen que este tipo de cuestiones normalmente se conversan entre los técnicos del Fondo y del Ministerio de Economía. En este sentido, Ámbito consultó al Palacio de Hacienda sin obtener respuesta.

Incluir el déficit cuasifiscal del BCRA en el análisis de la sustentabilidad de la deuda constituye una novedad ya que antes el FMI no contemplaba la deuda cuasifiscal en la discusión de un acuerdo.

Sin embargo, a principios de este año se conoció un “policy paper” es decir un trabajo que fue evaluado por el directorio del Fondo, donde se establece que en la sustentabilidad de la deuda de los países debe contemplarse el déficit (deuda) cuasifiscal.

En la introducción, el trabajo indica que se propone “reemplazar el marco actual por una nueva metodología basada en evaluaciones de riesgo”.

Bajo el título: “Revisión del Marco de la Sustentabilidad de la Deuda” (Review of the Debt Sustainability Framework For Market Access Countries), el estudio de 124 páginas plantea que el Fondo contemplará, además del fiscal, también el déficit cuasi fiscal en el análisis de la deuda de los países.

Hasta ahora en el análisis de sustentabilidad del stock de la deuda del sector público no se incorporaba a la deuda del BCRA porque se partía de la premisa que los Bancos Centrales no tienen déficit cuasifiscal (la mayoría de los países del mundo no tienen).

En uno de los capítulos donde se analizó la situación de endeudamiento de diversos países, hay una referencia a la Argentina. Señala que durante los años 2006-07 / 2010-11 “con acceso limitado o nulo a los mercados internacionales de capital, el gobierno central dependía en gran medida del balance del Banco Central para financiar su déficit (Informe de País del FMI No. 16/69)”, análisis que también se aplica hoy en día.

Ahora el Fondo plantea que se debe incorporar en el análisis de la sustentabilidad del stock de deuda del sector público la deuda del BCRA.

En el punto 40 del paper se puede leer “El nuevo marco de trabajo abordará los complejos problemas relacionados con el la consolidación del Banco Central. Solo propondrá en casos de Bancos Centrales con grandes posiciones de capital negativas y/o cuando las autoridades del país consideren que la autoridad monetaria está involucrada en un importante financiamiento monetario del presupuesto y / o actividades cuasi fiscales”.

Además, se considera apropiada la consolidación para capturar completamente la deuda pública, sus riesgos y podría beneficiar el diálogo sobre las políticas a aplicar.

Economistas consultados por Ámbito coinciden en señalar que este enfoque de la deuda hará más compleja la negociación del país con el FMI y demandará un mayor esfuerzo fiscal.

“No hay margen para subir la tasa”

Marina Dal Poggetto (Eco Go): A este nivel de pasivos remunerados y con pocas reservas netas en el BCRA (muy pocas si se le vuelve a pagar al FMI en diciembre) no hay margen para subir la tasa de interés para estabilizar la demanda de pesos sin generar un problema con el cuasi fiscal.

Con tasas negativas de pesos montadas sobre una inflación que hoy corre al 50%, la bola de nieve de las Leliqs no está presente, pero con esta combinación de precios relativos incluyendo una tasa de dólares en 21%, la brecha es 97% y con esta brecha no hay ningún programa de acumulación de reservas que se pueda implementar.

Amén del riesgo que se produzca un aumento en la velocidad de circulación del dinero que presione más sobre la brecha y la inflación.

Se necesita un programa integral que requiere un caudal político (además de la decisión de finalmente avanzar tardíamente con un acuerdo con el Fondo) que entiendo hoy el Gobierno no tiene, sobre todo si se replica el resultado de las PASO en noviembre.

“Serán más duros en la reducción del déficit”

Rodolfo Santangelo (MacroView): En la filosofía del FMI, incluir la consideración del déficit cuasi fiscal implica que serán más duros en materia de meta de reducción del déficit primario y de emisión monetaria.

Se trata de tenerlo en cuenta en el diseño del programa fiscal, la velocidad de reducción del déficit primario y eventualmente tener superávit en algún momento si algún día quieres tener tasas de interés positivas. Es que por ahora - con tasas de interés negativas- este problema es menor, pero con tasas de interés positivas, algún día será mayor.

“Tenemos un déficit cuasi fiscal cercano a 3% del PBI”

Lorenzo Sigaut Gravina (Empiria Consultores): En los años 80 había mucha emisión monetaria y el punto del déficit cuasifiscal fue un tema relevante para Latinoamérica y hoy lo es nuevamente para Argentina.

Efectivamente, tenemos un déficit cuasifiscal cercano a 3 puntos del PBI, producto de dos cuestiones: en el 2019 porque pagamos una tasa de Lebac y de pasivos remunerados del BCRA muy altas y en 2020, si bien bajo mucho la tasa, hubo que asistir por la pandemia. Esto implicó emisión y para que no se calienten los precios, hubo que esterilizar y aumentó mucho el stock de Leliq y pases pasivos. En este contexto es que la Argentina se encuentra con un stock alto que paga una tasa de inferior a la inflación y que sirvió para contener en algo.

Si se incluyera este tema, sería otra fuente de rispideces porque el FMI te puede pedir más cosas. O reducís el déficit cuasi fiscal o el Tesoro tiene que tener un superávit más alto. En cualquiera de las dos opciones, esto va a complicar. Hay que ver qué es lo que pide el FMI, pero está bien porque el Fondo pedirá que tienda a reducirse la deuda del sector público consolidado.

“Es la mayor fuente de emisión monetaria”

Camilo Tiscornia – C&T Asociados: Está muy bien incorporar el déficit cuasifiscal sobre todo en países como Argentina que tienen que bajar la inflación. Evidentemente puede haber orden en las cuentas del Tesoro, pero si el BCRA emite a lo loco porque tiene que pagar más intereses por los instrumentos de absorción, la verdad que no es ningún negocio.

En lo que va del año se emitió un billón de pesos en el pago de intereses de los instrumentos de absorción, es por lejos la mayor fuente de emisión monetaria, más que la financiación directa del Tesoro y más que la compra de dólares del mercado de cambios.

Lógicamente en todo esto hay un juego entre la inflación y la devaluación. En la medida de que el BCRA tiene reservas puede ir compensando con devaluación el costo que le implican las Leliqs, pero justamente si uno quiere bajar la inflación, devaluar menos, quiere menos nominalidad de la economía, definitivamente hay que atender el déficit del cuasifiscal. Así que me parece bien que lo haga el FMI. Los economistas siempre pedimos un plan compresivo cambiario, monetario y fiscal e incorporar en todo eso al BCRA, casi todos hablan de la necesidad de sanear el balance del BCRA.